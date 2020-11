[일지]‘드루킹’ 사건, 경공모 개설부터 김경수 항소심 선고까지

‘드루킹 댓글 조작 공모’ 혐의로 기소된 김경수 경남도지사의 항소심 선고기일이 열리는 6일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 김 도지사의 지지자들이 방청권 배부 순서를 기다리고 있다. 2020.11.6/뉴스1 © News1



◇2009년▶‘드루킹’ 김동원, 경제적공진화모임(경공모) 개설◇2016년 중반▶드루킹, 국회의원회관 방문. 문재인 후보 지지 의사 밝히며 김경수 더불어민주당 의원에 강연 요청◇2016년 11월▶김경수, 경공모 아지트인 경기 파주 소재 느릅나무 출판사 방문◇2017년 3월▶23일 중앙선거관리위원회, 파주에서 불법 선거운동 있다는 제보 접수◇2017년 5월▶5일 선관위, 검찰에 수사 의뢰▶대선 전후 드루킹, 김경수에게 인사 추천. 김경수는 청와대 인사수석실에 내용 전달◇2017년 9월▶드루킹 일당 중 ‘성원’ 김모씨, 김경수 보좌관에게 500만원 전달(드루킹 측 진술)◇2017년 11월▶14일 의정부지검 고양지청 “느릅나무 출판사가 유사기관을 설치하지는 않았다”며 불기소 처분◇2017년 말▶청와대, 드루킹 측 추천인사 거절◇2018년 1월▶18일 청와대 국민청원 게시판에 ‘댓글 조작 논란 수사 촉구’ 청원▶19일 네이버, 경찰에 수사 의뢰▶22일 민주당 디지털소통위원회 산하 댓글조작·가짜뉴스법률대책단 출범▶29일 법률대책단, ‘가짜뉴스·악성댓글’ 211건 경찰에 수사의뢰…“매크로 움직임 판단”▶31일 민주당, 네이버 기사 댓글 조작 의혹 경찰에 고발◇2018년 3월▶12일 법률대책단, ‘가짜뉴스·악성댓글’ 494건 고소·고발 진행▶21일 경찰, 느릅나무 출판사 압수수색 뒤 피의자 3명 긴급체포▶24일 법원, 드루킹·‘둘리’ 우모·‘솔본아르타’ 양모씨 구속영장 발부▶30일 경찰, 드루킹 등 3명 ‘업무방해’ 혐의로 검찰에 송치◇2018년 4월▶16일 경찰, 드루킹이 김경수에게 댓글 활동사항 텔레그램으로 보고한 점 확인. 피의자 2명 추가 입건▶17일 검찰, 드루킹 등 3명 컴퓨터 등 장애 업무방해 혐의로 기소▶20일 법원, 서유기 박모씨 구속영장 발부▶22일 경찰, 느릅나무 출판사 재압수수색▶24일 경찰, 느릅나무 출판사 회계 담당 회계법인과 파주 세무서 압수수색▶25일 경찰, 김경수 전 보좌관 한모씨 청탁금지법 위반 혐의로 입건▶30일 경찰, 한 전 보좌관 소환◇2018년 5월▶10일 경찰 지능범죄수사대, 드루킹 강제조사▶11일 경찰, 드루킹 서울경찰청으로 압송 및 조사▶14일 경찰, 다음·네이트 압수수색▶15일 서울중앙지검, 서유기 구속기소▶28일 경찰, 한 전 보좌관 정치자금법·청탁금지법 위반 혐의로 검찰 송치. ‘파로스’ 김모씨, ‘성원’ 김모씨도 뇌물죄로 검찰 송치▶29일 드루킹의 인터넷상 불법 댓글조작 사건과 관련된 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 공포◇2018년 6월▶7일 문재인 대통령, 허익범 변호사 특별검사 임명.▶15일-법무부, 수사팀장에 방봉혁 서울중앙지검 중요경제범죄조사단 부장검사(21기) 내정-문 대통령, 박상융(19기)·김대호(19기)·최득신(25기) 변호사 특검보 임명▶18일 검찰, 드루킹 일당 댓글조작 혐의 추가기소▶27일 특검팀 구성 완료, 본격 수사 시작▶28일-특검, 드루킹 수감 구치소 수감실 및 변호사 2명 주거지·사무실 압수수색-특검, 드루킹 피의자 첫 소환조사◇2018년 7월▶1일 특검, 서유기 첫 소환조사▶2일-특검, 경공모 운영 계좌 등 금융계좌영장 집행-특검, ‘오사카 총영사 청탁’ 도모 변호사 피의자 소환조사-특검, ‘경인선 블로그 운영’ 김모씨(초뽀) 소환조사▶3일 특검, 파로스 소환조사▶4일 특검, 성원 소환조사▶5일-특검, 솔본아르타 소환-특검, 네이버·다음·네이트 등 인터넷 포털 3사 압수수색-특검, ‘킹크랩 서버 구축’ 강모씨(트렐로) 첫 소환조사▶6일-특검, 둘리 소환조사-특검, ‘청와대 행정관 추천’ 윤모 변호사(삶의축제) 피의자 소환조사▶10일 특검, 파주시 느릅나무출판사 현장조사…휴대전화 21대·유심카드 53개 확보▶14일 특검, 솔본아르타 소환조사▶16일-특검, 파주 경공모 창고 압수수색-특검, 도모 변호사 긴급체포▶17일 특검, 김경수 전 보좌관 한모씨 자택·차량 압수수색▶18일 특검, 도 변호사 구속영장 청구▶19일-특검, 한 전 보좌관 소환조사-서울중앙지법, 도 변호사 구속영장 기각▶20일 특검, 드루킹 일당 4명 추가기소▶23일 노회찬 의원 사망▶26일 법원, 초뽀 김씨·트렐로 강씨 구속영장 발부▶30일 특검, 김경수 집무실 등 압수수색 영장 청구…법원 기각◇2018년 8월▶2일 특검, 영장 재청구 후 김경수 집무실·관사 등 압수수색▶6일 특검, 김경수 소환조사…피의자 신분 출석▶7일 특검, 도 변호사 구속영장 재청구▶8일 법원, 도 변호사 구속영장 기각▶9일 특검, 김경수 재소환…드루킹과 대질신문▶12일 특검, 송인배 청와대 정무비서관 참고인 신분 소환▶13일 특검, 초뽀·트렐로 구속기소▶15일-특검, 백원우 청와대 민정비서관 참고인 신분 소환조사-특검, 김경수 구속영장 청구▶17일 김경수, 영장실질심사 출석▶18일 법원, 김경수 구속영장 기각▶22일 특검, 수사기간 연장 포기…“더 수사할 정도 아냐”▶24일-특검, 김경수 불구속 기소(컴퓨터 등 장애업무방해 및 공직선거법 위반 혐의)-특검, 드루킹·도 변호사·둘리·솔본아르타·서유기·초뽀·트렐로·파로스·성원 등 9명 컴퓨터 등 장애업무방해 혐의 기소-특검, 드루킹·도 변호사·윤 변호사·파로스 정치자금법위반 혐의 기소-특검, 한 전 보좌관 뇌물수수 혐의 기소-특검, 드루킹·초뽀·파로스 뇌물공여 혐의 기소▶25일 특검 수사기간 종료▶27일 특검 수사결과 발표-특검 “드루킹 일당, 기사 8만여개 댓글 141만건에 9971만회 공감조작”-특검 “김경수, 약 7만6000개 기사 118만개 댓글에 8840만회 공감조작 공모”◇2018년 9월▶6일 드루킹 일당 첫 재판▶21일 김경수 첫 재판…“댓글 조작 몰랐다”◇2018년 10월▶16일 법원, 드루킹 일당 추가 구속영장 발부▶17일 검찰, ‘아내 성폭행 혐의’로 드루킹에 징역 3년 구형▶29일 김경수, 드루킹 재판 첫 출석…“진실 명명백백히 밝혀질 것”◇2018년 11월▶1일 경찰, 특검조사 마친 김경수 폭행한 50대 기소의견 송치▶6일 법원, 드루킹 공범 2명 보석청구 인용▶13일 법원 “노회찬 부인 증인신문 불필요”…드루킹 측 신청 기각▶14일 법원, ‘아내 성폭행 혐의’ 드루킹에 1심 집행유예 선고▶16일 김경수, 드루킹 재판 두번째 출석…“재판할수록 진실 접근”▶19일 드루킹, 재판서 “김경수, 내가 작성한 보고서 문재인 대통령에 전달 확답”▶23일 법원, 드루킹 기피신청 기각…“불공정 재판 인정 안 돼”▶26일 드루킹, 재판부 기피신청 기각에 항고…“꼭 바꿔달라”▶28일 특검, ‘김경수 전 보좌관에 뇌물 혐의’ 드루킹에 징역 10월 구형◇2018년 12월▶7일 김경수·드루킹, 특검 기소 이후 처음으로 법정서 대면▶11일 특검, ‘노회찬에 불법 정치자금 제공 혐의’ 드루킹에 징역 1년6개월 구형▶26일 특검, ‘댓글조작 혐의’ 드루킹에 통합 징역 7년 구형▶28일 특검, ‘댓글조작 공모 혐의’ 김경수에 징역 5년 구형◇2019년 1월▶4일 법원, 김경수 전 보좌관에 1심 집행유예 선고▶22일 김경수·드루킹 선고 25일서 30일로 연기▶30일-법원, 드루킹 컴퓨터 등 장애업무방해·뇌물공여 등 혐의 징역 3년6개월 실형 및 정치자금법 위반 혐의 징역 6개월에 집행유예 1년 선고-법원, 김경수 컴퓨터 등 장애업무방해 혐의 징역 2년 법정구속…공직선거법 위반 혐의 징역 10개월에 집행유예 2년 선고▶31일 김경수, 1심 판결에 불복 항소…드루킹도 항소◇2019년 2월▶6일 특검, 김경수·드루킹 1심 판결에 각각 불복 항소▶14일 김경수 2심, 서울고법 형사2부 배당▶21일 드루킹 2심, 서울고법 형사4부 배당◇2019년 3월▶8일 김경수, 재판부에 보석 신청▶19일 김경수 2심 첫 재판…재판부 “어떤 예단도 갖지 않겠다”▶27일 드루킹 2심 첫 재판◇2019년 4월▶17일 김경수, 2심서 보석 허가받아…법정구속 77일만▶25일 김경수, 석방 후 첫 재판…드루킹 일당 증인채택▶30일 드루킹, 재판부에 보석 신청◇2019년 5월▶9일 김경수 2심 본격화…드루킹 일당 증언대에▶23일 김경수, 노무현 10주기 추도식 대신 2심 재판 참석◇2019년 7월▶10일 특검, 드루킹 2심서 징역 8년 구형◇2019년 8월▶14일 법원, 드루킹 2심서 징역 3년 선고◇2019년 9월▶19일 김경수-드루킹, 김경수 2심서 286일만에 법정대면-김경수 “킹크랩 시연 본적 없다” vs 드루킹 “뚫어지게 봤다”◇2019년 10월▶17일 김경수 2심 피고인신문…“산채에서 고기 구워 먹으며 식사…킹크랩 시연회 못봐”◇2019년 11월▶14일 특검, 김경수 2심서 징역 6년 구형…1심보다 1년 늘어-특검 “총선 앞두고 경종 울려야” vs 김경수 “실체적 진실 밝혀달라”◇2019년 12월▶20일 김경수 재판부, 2심 선고 12월24일서 2020년 1월21일로 연기◇2020년 1월▶21일 김경수 재판부, 2심 선고 또 연기…“실체적 진실 최종결론 못 내려”-재판장 “김경수가 킹크랩 시연회 봤다 잠정결론”-김경수 측 당혹 속 “오해 해소 최선”◇2020년 2월▶10일 김경수 재판부 차문호 재판장 교체…후임에 함상훈 부장판사▶13일 드루킹 징역 3년 실형 확정…대법 “김경수 재판은 무관”◇2020년 3월▶5일 김경수 2심 공판, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 휴정기로 연기▶24일 김경수 2심 재개…김경수 ‘드루킹 공모’ 부인◇2020년 4월▶27일 김경수 2심 계속…특검 “댓글조작 적극 개입” vs 김경수 “드루킹이 만든 얘기”◇2020년 6월▶22일 김경수 2심 쟁점된 ‘닭갈비 식사’…“드루킹 15인분 포장” 식당주인 증언◇2020년 8월▶22일 코로나19 재확산에 김경수 2심도 연기◇2020년 9월▶3일 다시 열린 김경수 2심 결심공판-특검, 징역 6년 구형 vs 김경수 “무조건 유죄 만들기”◇2020년 11월▶6일 법원, 김경수 2심서 업무방해 혐의에 징역 2년 선고…공직선거법 위반 혐의는 무죄 판단-법원 “보석취소까진 아니다”…보석 유지 결정(서울=뉴스1)