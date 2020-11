태영호 “김정은, 바이든 당선 예상…北, 존엄 건드린 바이든 비난 자제”

김정은 북한 국무위원장이 지난달 22일 중국의 한국전쟁 참전 70주년을 기념해 중국인민지원군 열사능을 참배하는 모습. (국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited) rodongphoto@news1.kr