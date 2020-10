실수요자 선호도 높은 중소형, 원스톱 인프라까지 누리는 ‘무진로 THE V 벨라코트’

‘무진로 THE V 벨라코트’ 투시도



부동산 시장에서 전용 85㎡ 이하의 중소형 타입 아파트가 꾸준한 인기를 누리고 있다. 사회적으로 점차 3~4인 이하의 소규모 가족 형태가 증가 추세인 가운데, 평면 설계 기술의 진화로 대형 타입 못지않은 공간감까지 갖추게 되면서 ‘가성비’ 타입으로 크게 선호되는 것이다.실제 중소형 단지의 거래량은 아파트 전체 거래량의 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 부동산114에 따르면 2006년부터 지난해 12월까지 매해 전용 60~85㎡의 중소형타입이 가장 많이 거래됐다. 특히 지난해 아파트 전체 거래량은 121만7661건으로, 전용 60~85㎡의 중소형 타입이 67만8814건으로 55.7% 과반수를 차지했고, 60㎡ 미만의 소형 타입은 40만486건으로 32.9%를 기록했다. 전용 85㎡ 이하의 타입에서만 90%에 가까운 거래량이 발생한 것이다.중소형 평형의 아파트는 분양시장에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 지난 7월 금강주택이 시화MTV에 공급한 ‘시흥 금강펜테리움 오션베이’는 1순위 청약에서 평균 8.57대 1, 최고 20.91대 1의 청약경쟁률을 기록했다. 전 타입 전용 59~84㎡ 중소형 타입으로만 구성된 단지로 수요자들에게 뜨거운 인기를 얻은 것이다. 또한 지난 6월 경기도 광명에서 분양한 ‘광명 푸르지오 포레나’는 1순위 청약에서 평균 12.78대 1, 최고 65대 1의 경쟁률을 기록했다. 단지는 전용면적 32~84㎡로 구성돼 중소형 아파트의 인기를 입증했다.부동산 관계자는 “최근 중소형 타입은 여러 혁신적인 설계가 적용되면서 대형 타입 못지않은 공간감을 갖추기 때문에 실수요자들에게 인기를 누리고 있다”며, “’가성비’ 타입으로 떠오르는 중소형 타입은 가격적인 측면에서도 경쟁력이 있고, 거래량도 많다”고 말했다.탁월한 공간감을 갖춘 중소형 타입이 부동산 시장에서 인기를 누리고 있는 가운데, 브이산업㈜은 오는 10월, 광주광역시 광산구 일대에 중소형 타입으로 구성된 10년 전세 아파트 ‘무진로 THE V 벨라코트’를 10월 분양할 예정이다.‘무진로 THE V 벨라코트’는 아파트 176세대, 아파텔 34실과 근린생활시설이 들어설 예정이며, 수요자 선호도 높은 전용 59~84㎡ 중소형 평면으로 구성된다. 세대 내로 더 높아진 천장고(2.4m)까지 적용돼 중소형 타입임에도 대형 못지 않은 공간감을 느낄 수 있다. 전 세대에 공기청정, 환기시스템이 적용되며, 커뮤니티시설로는 입주민 전용 피트니트센터, 중정공원이 조성될 예정이다. 또한 단지 내 상가를 통해 입주민들의 원스톱 라이프를 가능하게 할 전망이다.단지는 우수한 입지 여건으로 눈길을 끈다. 가까이 송우초, 어등초, 광산중, 하남초중 등 교육환경도 잘 갖춰져 있다. 이 뿐만 아니라 이마트, 롯데시네마, 메가박스, 홈플러스 등의 생활인프라를 가까이서 이용 가능한 것은 물론, 무진로 상업지구 및 소촌산업단지 등으로 직주근접이 가능한 배후주거지로도 주목받는다.여기에 ‘무진로 THE V 벨라코트’는 인근에 수랑근린공원도 위치해 있어 에코라이프 프리미엄을 누릴 수 있으며, 이 외에도 탄탄한 교통 인프라를 자랑한다. 무진대로, 상무교차로, 운수 IC, 유덕IC, 13번, 22번 국도 등의 도로교통 여건이 양호할 뿐 아니라 광주공항, 광주송정역(KTX, SRT)등의 광역교통수단까지 인접한 사통팔달 교통망도 갖췄다.‘무진로 THE V 벨라코트’는 2017년 7월에 광주 화정역에 분양하고 2018년 10월 입주를 시작한 ‘화정역 더브이 테라스’에 이어 브이산업㈜이 짓는 두번째 주거명작으로 주목받는다. 앞서 ‘화정역 더브이 테라스’는 당시 최고 청약 경쟁률인 70대 1의 우수한 분양성적을 거둔 바 있다.실제로, 지역 부동산 관계자의 말에 따르면 광주 내 임대 아파트는 성황리에 분양을 마쳤으며, 입주율 역시 높은 것으로 나타났다. 최근 사례를 살펴보면, 지난 9월 광산구 하남동에 분양한 8년 전세형 임대주택인 ‘수완 한국 아델리움 더숲’이 이틀만에 분양 완료됐다.한편, ‘무진로 THE V 벨라코트’의 견본주택은 광주광역시 서구 마륵동 164-43번지에 위치한다.동아닷컴 최용석 기자 duck8@donga.com