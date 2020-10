BTS가 中 ‘민족적 자부심’ 건드렸다?… 與 발언 논란

올해 코리아 소사이어티 연례행사는 한국전쟁 70주년을 맞아 특별한 의미가 있습니다.



우리는 양국(한국과 미국)이 함께 겪었던 고난의 역사, 그리고 수많은 남성과 여성의 희생을 영원히 기억해야 합니다.



70년이 지난 지금, 우리가 사는 세상은 훨씬 더 가까워졌고, 장벽은 점점 사라져가고 있습니다. 세계 공동체의 일원으로서 함께 더 행복할 수 있도록 깊은 이해와 연대를 쌓아야 합니다. 이를 위해 BTS는 밴플리트상의 의미를 항상 기억하고, 우리가 하는 모든 일에 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다.



This year’s Korea Society 2020 Annual Gala is especially meaningful as this year marks the 70th Anniversary of the Korean War.



We will always remember the history of pain that our two nations shared together and the sacrifices of countless men and women.



After seventy years, the world we are living in is much closer than before, and boundaries and many aspects are getting more blurry than before. As members of the global community, we should build a deeper understanding and solidarity to be happier together. In pursuit of this cause, BTS will always remind ourselves of the meaning of the Van Fleet Award and keep doing our best in all that we do. Thank you very much.