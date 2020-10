여자친구, 11월9일 컴백…정규앨범 ‘회:발푸르기스의 밤’ 발표

여자친구/사진=쏘스뮤직

그룹 여자친구가 11월9일 컴백을 확정했다.여자친구는 12일 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스와 공식 팬카페를 통해 오는 11월9일 새 정규앨범 ‘회:발푸르기스의 밤’(回:Walpurgis Night) 발매 소식을 알렸다.여자친구의 컴백은 지난 7월 ‘회: 송 오브 더 세이렌’(回:Song of the Sirens) 발매 이후 4개월 만이며, 정규앨범으로는 지난해 1월 ‘타임 포 어스’(Time for us) 이후 1년10개월 만이다.새 정규앨범 ‘회: 발푸르기스의 밤’은 여자친구 성장 서사를 집약한 ‘회(回) 시리즈’의 마지막 이야기로, 지금껏 없었던 새로운 모습을 시도한 앨범이다.앞서 변화의 서막을 알린 ‘회:래버린스’(回:LABYRINTH)‘, 확실한 변화를 보여 준 ’회:송 오브 더 세이렌‘을 거쳐 ’회: 발푸르기스의 밤‘에서는 변화의 정점을 찍는다.또한 전작에 이어 빅히트 슈퍼 프로듀서 군단과의 지속적인 협업은 물론 여자친구 멤버들의 앨범 참여가 더욱 확대돼 한층 성장한 음악적 역량을 확인시킬 예정이다.한편 ’회:발푸르기스의 밤‘ 앨범 예약 구매는 오는 19일부터 시작된다.(서울=뉴스1)