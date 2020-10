항체 보유율 ‘0.07%’…‘숨은 감염자’ 숫자 이상의 의미 뭘까

‘집단면역으로 COVID-19의 확산을 차단할 수 있을까? ’포럼에서 천병철 고려대학교 의과대학 예방의학교실 교수가 국제학술지 Science에 게재된 Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period 논문을 인용해 항체 지속 시간 별 유행 시나리오를 설명하고 있다. (한국과학기술단체 총 연합회 포럼 화면 갈무리) 2020.09.21