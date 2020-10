내맘속 ‘최애돌’을 뽑아라…‘AAA’, 14일부터 인기투표 실시

AAA 제공 © 뉴스1

‘2020 Asia Artist Awards’(2020 아시아아티스트어워즈, 이하 ‘2020 AAA’)에서 ‘최애돌’과 ‘최애돌 셀럽’을 선정하기 위한 인기투표가 오는 14일부터 진행된다.오는 11월25일 개최되는 ‘2020 AAA’는 배우와 가수 부문 아티스트 통합 시상식으로 지난 2016년부터 시작됐다. 앞서 슈퍼주니어 이특이 5년 연속 MC로 나선다는 소식이 알려지며 ‘2020 AAA’를 향한 기대감이 고조되고 있는 가운데, 이번에는 2020년을 가장 빛낸 ‘최애돌’과 ‘최애돌 셀럽’을 선정하는 인기투표 오픈 소식까지 전해졌다.100% 팬들의 투표로 수상이 결정되는 이번 투표는 오는 14일 0시부터 11월15일 밤 12시까지 ‘최애돌’과 ‘최애돌 셀럽’ 앱을 통해 진행되며, 누구나 무료로 참여 가능하다.투표는 여러 부문으로 나뉘어 진행된다. ‘최애돌’ 앱 투표에서는 AAA 남자 인기가수상과 AAA 여자 인기가수상 2개 부문이, ‘최애돌 셀럽’ 앱 투표에서는 AAA 남자 인기배우상과 AAA 여자 인기 배우상 및 AAA 트로트 인기가수상 3개의 부문이 진행된다. 마지막으로 두 개의 앱 투표수를 합산해 가장 많은 투표수를 받은 1등에게는 ‘AAA Best of Best 스타뉴스 x 최애돌’ 상이 수여된다.투표 현황 및 결과는 AAA 공식 홈페이지와 STAR POLL 앱, 그리고 ‘최애돌’ ‘최애돌 셀럽’ 앱을 통해 공개될 예정이다.(서울=뉴스1)