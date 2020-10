백악관 주치의 “트럼프, 렘데시비르 투약”…트럼프는 또 트윗

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령이 렘데시비르를 투약받고 있다.케일리 매커내니 백악관 대변인은 2일(현지시간) 트위터에 숀 콘리 백악관 주치의의 성명을 올렸다. 트럼프 대통령은 앞서 월터리드 국립군병원으로 이동해 입원했다.콘리는 “오늘 오후, 나는 월터리드 및 존스홉킨스대 전문가와의 논의를 통해 향후 모니터링을 위해 대통령을 월터리드 병원으로 옮길 것을 권했다”고 밝혔다.이어 “오늘 저녁 나는 대통령이 매우 잘 지내고 있다고 보고할 수 있어서 기쁘다”며 “그는 어떠한 보조적인 산소(supplemental oxygen)도 필요로 하지 않고 있지만, 전문의들과 상의해 우리는 그에게 렘데시비르 치료를 시작하기로 결정했다”고 밝혔다.또 “그는 일회분 접종을 마무리했으며 편안하게 쉬고 있다(He was completed his first does and is resting comfortably)”고 덧붙였다.렘데시비르는 미국 제약사 길리어드 사이언스가 개발한 항바이러스제다.트럼프 대통령은 트윗을 통해 “잘 지내고 있다, 내 생각에는! 모두에게 고맙다.”고 트윗했다. 이 트윗은 매커내니 대변인이 해당 성명을 게시한 때와 거의 같은 시각에 올라왔다.앞서 트럼프 대통령은 오후 6시30분께 월터리드 인근에 착륙할 때쯤 “매우 잘 지내고 있다”는 육성을 담은 동영상을 트위터에 올렸다.[서울=뉴시스]