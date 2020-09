갓세븐, 태국 라인 시상식서 2관왕 “큰 사랑에 보답할 것”

갓세븐© 뉴스1

GOT7(갓세븐)이 태국 라인에서 개최한 시상식에서 2관왕을 차지했다.지난 22일(현지시간) 태국 방콕 센트럴월드 행사장에서 열린 라인 콘텐츠 시상식 ‘라인 타일랜드 피플스 초이스 어워즈 2020’(LINE THAILAND PEOPLE‘S CHOICE AWARDS 2020)에서 ’올해의 아티스트 상‘(Artist of the Year)과 ’공식 스티커 최다 다운로드 상‘(Most Downloaded Official Stickers) 트로피를 안았다.지난해 11월 출시된 ‘GOT7 with I GOT7’ 스티커는 공개되자마자 팬들의 열렬한 반응을 이끈데 이어, 태국 라인 내 가장 높은 다운로드 수를 기록했다.글로벌 메신저 플랫폼 라인이 스티커 콘텐츠 및 라인 통화연결음 부문에서 빼어난 성과를 기록한 크리에이터에게 상을 수여하는 이번 시상식에서 GOT7은 유일하게 2관왕에 올라, ’글로벌 대세돌‘다운 저력을 다시 한번 입증했다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시상식에 참석하지 못한 GOT7은 VCR을 통해 “팬분들 덕분에 받게 된 상이라 더욱 영광이고 뜻깊다”며 “공식 라인 스티커 출시 만으로도 기뻤는데, 이렇게 많은 분들이 좋아해 주셔서 정말 뿌듯하다”ㄱ 말했다. 이어 “늘 애정 어린 마음으로 지켜봐 주셔서 진심으로 감사드리고, GOT7은 더욱더 열심히 해서 여러분의 큰 사랑에 보답하겠다”라고 소감을 전했다.(서울=뉴스1)