분당 아파트서 70대 여성 2명 피살…화투 같이 친 60대 체포

사진=뉴시스

경기도 성남시 분당구의 한 아파트에서 70대 여성 2명이 숨진 채 발견됐다. 이웃 주민인 60대 남성은 살인 혐의로 긴급 체포돼 조사를 받고 있다.경찰에 따르면 20일 오전 7시 50분경 분당구 금곡동에 있는 아파트에서 집주인인 A 씨(76·여)와 그의 지인인 B 씨(73·여)가 사망한 채 발견됐다. 두 사람은 모두 흉기에 찔린 상태였다.A 씨와 아침 운동을 함께 하던 또 다른 지인이 A 씨가 운동에 나오지 않은 것을 이상히 여기고 집에 찾아갔다가 사건 현장을 목격하고 112에 신고했다.경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 토대로 C 씨(69·남)를 용의자로 특정하고 같은 날 오전 9시경 C 씨를 살인 혐의로 체포했다.C 씨는 A 씨와 같은 아파트에 사는 이웃 주민으로, 전날 자정 무렵 흉기를 들고 자택을 나선 뒤 A 씨 집을 다녀간 것으로 확인됐다.A 씨 등은 전날 A 씨 집에서 화투를 쳤고, 이 자리에서 A 씨와 C 씨가 다툰 것으로 알려졌다.다만, C 씨는 살인 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 전해졌다.경찰은 자세한 경위를 조사하고 있다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com