한예슬, 40세 생일 파티에 함박 미소…여전한 여신 미모

한예슬 SNS © 뉴스1

배우 한예슬이 40세 생일을 맞아 행복한 근황을 공개했다.한예슬은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “Thank You For Your Sweet Birthday Wishes”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한예슬이 생일 케이크와 함께 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 생일을 맞아 파티를 한 한예슬의 행복한 모습이 시선을 사로잡는다.특히 한예슬은 1981년생으로, 올해 40세 생일을 맞아 세월이 무색한 동안 미모를 뽐내 눈길을 끈다.한편 한예슬은 2001년 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계로 데뷔, 2003년 시트콤 ‘논스톱4’를 시작으로 ‘환상의 커플’ ‘크리스마스에 눈이 올까요’ ‘빅이슈’, 영화 ‘티끌모아 로맨스’ 등 작품에 출연했다. 최근 유튜브 채널 ‘한예슬 is’를 통해 팬들과 소통하고 있다.(서울=뉴스1)