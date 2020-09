[IT애정남] 유튜브 전체화면에서 위아래 여백이 생긴다면?

LG 그램 17인치, 해당 영상은 21:9 비율이라 화상이 더 잘려 보이는 편이고, 실제로 16:9 비율 영상을 재생하면 위아래로 손가락 마디 하나 여백이 남는다. 출처=IT동아

각각 4:3, 16:9, 21:9, 32:9 비율의 모니터, 가로 비율이 앞 쪽이다. 출처=IT동아

구글 크롬 브라우저의 ‘Zoom to Fill’ 확장 프로그램으로 화상의 빈 공간을 없앨 수 있다. 출처=구글

IT전반에 관한 의문, 혹은 제품 및 서비스의 선택에 고민이 있는 독자들의 문의 사항을 해결해드리는 ‘IT애정남’입니다. 데스크톱 컴퓨터를 사용하기 위해서는 컴퓨터 이외에도 키보드와 마우스, 그리고 모니터가 필요합니다. 과거 CRT 모니터 시절에는 사실 크기만 바뀔 뿐 제품에 따른 차이는 별로 없었는데, 최근에는 독특한 비율의 모니터나 화면에 굴곡이 있는 제품도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이런 제품들을 평범하게 활용해도 문제가 없을까요? tnghksxxxx님께서 주신 질문이 바로 여기에 관련이 깊습니다. (일부 내용 편집)안녕하세요, 평소 기사를 눈으로만 접하다가 궁금한 점이 생겨 문의를 드리게 되었습니다. 최근에 LG 그램 17인치를 샀는데, 유튜브를 볼 때 화면 위아래에 검은색 빈 공간이 생깁니다. 평소에 쓸 땐 문제가 없는데 유튜브만 보면 화면이 조금씩 남더라고요. 해결할 방법이 없을까요?LG 그램 17인치 모델을 볼 때 유튜브 위아래가 잘린다면, 아무래도 화면 비율의 문제 때문으로 보입니다. LG 그램 17인치 모델은 2019년식, 2020년식 모두 화면 비율이 16:10 비율이며, 해상도는 WQXGA(2,560x1,600)를 지원합니다. 유튜브 시청 시 위아래에 빈 공간이 생기는 현상은 LG 그램의 해상도가 16:10인 데, 유튜브 영상 해상도는 16:9라서 빈 공간이 출력되는 것입니다.LG그램 17인치의 해상도 비율이라면 유튜브뿐만 아니라 16:9 비율로 된 다른 영상에서도 위아래 여백이 생길 것입니다. 반면에 평소에는 창 크기 조절이 자유로우니 다른 점을 느끼기 어려운 것이고요.LG그램이 16:9가 아닌 16:10 비율을 선택한 이유는 작업 시 위아래 화면을 조금 더 넓게 쓸 수 있기 때문인데, 같은 16:9 비율 모니터와 비교해 손가락 한 마디 정도 화면을 더 표현합니다. 애플 맥북 시리즈는 오래전부터 16:10 비율을 고수하고 있고, 최근에 출시된 델 XPS 13 9300이나 갤럭시탭 S7도 16:10으로 출시되고 있죠. 해당 비율로 유튜브를 보면 모두 다 위아래에 여백이 있으니 참고하여 주시길 바랍니다.만약 유튜브에 딱 맞는 모니터를 찾는다면, 어떤 제품을 구매하면 될까요? 간단한 얘기지만 16:9 비율의 모니터를 사용하면 됩니다. 우리가 흔히 보는 영상 대부분은 16:9 비율로, HD(1,280x720)나 FHD(1,920x1,080), 4K(3,840x2,160)라고 부르는 해상도가 모두 16:9 비율입니다. 따라서 HD나 FHD, 4K 해상도 지원이면서 16:9 비율인 제품을 구매하면 됩니다. WUXGA(1,920x1,200)이나 WQXGA(2,560x1,600), 4K (3,840x2,400) 해상도로 표기돼있다면 16:10 비율입니다.한편 16:9도 16:10도 아닌 비율의 모니터도 있습니다. 와이드 형식으로 21:9 비율인 모니터, 그리고 울트라 와이드인 32:9 비율의 모니터입니다. 16:9 모니터 두 대를 놓고 쓰는 사람이 많아지다 보니, 아예 두 개를 나란히 놓은 일체형 사이즈 제품이 등장하고 있는 것이지요.우선 21:9 모니터의 해상도는 WFHD(2,560x1,080)이나 Ultra WQHD(3,440x1,440)로 부르며 화면이 클수록 화면이 곡면으로 된 제품이 많습니다. WFHD까지는 작업용 모니터라 화면이 평면형인 제품이 있지만, Ultra WQHD는 대체로 커브드입니다. 32:9 정도 비율이 되면 전 제품이 커브 형태로 돼있고, 모니터 3대를 붙여놓은 듯한 형태이니 쉽게 알아볼 수 있습니다. 해상도는 DFHD(3,840x1,080)이나 DQHD(5,120x1,440) 해상도를 지원합니다. 해상도와 비율에 대한 내용을 잘 숙지하시면 영상 감상 시 위아래가 잘림없는 모니터를 구하실 수 있을 것입니다.현재 상황에서 유튜브의 위아래가 잘리는 현상이 불편하다면, 구글 크롬브라우저의 확장 프로그램인 ‘Zoom to Fill”을 활용하는 것도 방법입니다. 구글 크롬 웹스토어에서 ‘Zoom to Fill’을 받고 설치하면, 유튜브 감상 시 아래 Zoom to fill 아이콘(사각형 안에 대각선 괄호 모양)을 눌러 화상 잘림이 없도록 할 수 있습니다. 대신 위아래를 늘려서 맞추는 게 아니라 잘라내서 확대하는 것이므로 화면이 잘린다는 점은 감안해야 합니다.'IT애정남'은 IT제품이나 서비스의 선택, 혹은 이용 과정에서 고민하고 있는 독자님들에게 직접적인 도움이 되고자 합니다. PC, 스마트폰, 카메라, AV기기, 액세서리, 애플리케이션 등 어떤 분야라도 '애정'을 가지고 맞춤형 상담을 제공함과 동시에 이를 기사화하여 모든 독자들과 노하우를 공유할 예정입니다. 도움을 원하시는 분은 메일(pengo@donga.com)을 주시길 바랍니다. 사연이 채택되면 답장을 드리도록 하겠습니다.동아닷컴 IT전문 남시현 기자 shnam@donga.com