조수진 “윤지오 ‘나 잡아 봐라’…대놓고 법무부 조롱”

‘후원금 사기’ 의혹에 휩싸였다가 캐나다로 출국한 배우 윤지오 씨가 ‘소재 불명’이라는 법무부의 말을 공개 반박하자, 국민의힘 조수진 의원은 17일 “윤 씨가 법무부를 내놓고 조롱했다”고 평가했다.조 의원은 이날 페이스북에 “윤지오 판 영화 ‘캐치 미 이프 유 캔·Catch me if you can(나 잡아봐라)’라고 썼다. 영화 ‘캐치 미 이프 유 캔’(2003년)은 1960년대 미국 연방수사국(FBI)을 농락한 희대의 사기꾼을 그린 영화다.조 의원은 “캐나다에 도피 중인 윤지오 씨가 오늘은 법무부를 내놓고 조롱했다”며 “추미애 장관의 법무부. 주소지 파악 안 됐다고? 기소중지했다고? 당혹스럽다”라고 적었다.법무부는 최근 조 의원에 제출한 답변서에서 “피의자(윤 씨)가 외국으로 출국하고 소재가 불명하여 체포영장을 발부받아 지명수배된 상태이며, 인터폴 수배 등 관련 절차를 조치했다”고 밝혔지만, 윤 씨는 버젓이 공개적인 SNS활동을 하고, 보란 듯 게시물에 자신의 위치까지 태그했다.이런 사실이 논란이 되자 윤 씨는 이날 인스타그램에 “소재 파악이 안된다고? 집주소 알고 계시고 집에서 생활하고 있다”고 조롱하듯 글을 올렸다.오히려 그는 “얼마전 보안문제가 생겨 캐나다 경찰들이 직접 와 안전을 체크한 적도 있다”며 “적색수배에 애초 해당하지도 않는데, 한국에서 적색수배 신청만 하고서는 여권을 무효화한 소식조차 경찰이 아닌 언론을 보고 알았다. 저는 캐나다에서 이러한 일들을 역으로 다 보고하고 되려 보호를 받고있다”고 전했다.‘장자연 사건’ 증언자로 나섰던 윤 씨는 후원금 사기 의혹 등에 휩싸이자 지난해 4월 돌연 캐나다로 출국한 후 지금까지 돌아오지 않고 있다.서울지방경찰청은 지난해 11월 윤 씨에 대해 인터폴에 적색 수배를 요청해 발부 결과를 통지 받았다고 밝혔다. 인터폴 적색 수배는 최고 등급의 수배로, 현지에서 피의자를 체포해 본국으로 송환할 수 있다. 또한 당시 경찰은 외교부에 윤 씨의 여권 발급거부 및 반납명령 등을 신청했다며 빠른 시일 내 캐나다 경찰과 협의해 윤 씨를 데려오겠다고 밝힌 바 있다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com