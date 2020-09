홍남기, BTS노래로 ‘청년의 날 축하’…“여러분이 다이아몬드”

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 페이스북 2020.09.15© 뉴스1

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 15일 “청년들의 시각에서 청년들의 목소리를 듣고 청년의 어려움을 해결해 나가는데 진력하겠다”고 밝혔다.홍 부총리는 15일 ‘청년의 날’(19일)을 앞두고 자신의 페이스북을 통해 이같이 밝혔다.홍 부총리는 “코로나19로 예전에 비해 취업의 기회가 줄어드는 등 청년들이 그 어느 세대, 그 어느 계층보다도 큰 어려움을 겪고 있다는 점을 잘 알고 있다”며 “청년의 날을 계기로 정부의 청년정책들이 보다 충실히 마련되고 청년의 삶이 획기적으로 개선되는 새 출발점이 되었으면 한다”고 밝혔다.이어 “경제를 맡고 있는 부총리, 두 청년을 둔 가장으로서 청년들의 시각에서 청년들의 목소리를 듣고 청년의 어려움을 해결해 나가는데 진력하겠다”며 “특히, 내년 예산안에 청년들을 위해 일자리·주거·금융·교육·복지를 아우르는 청년 희망패키지에 약 21조원을 담았다”고 밝혔다.홍 부총리는 최근 빌보드차트 1위를 달성한 국내 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡 ‘다이너마이트’의 가사 한 구절을 개사해 청년의 날 축하 메시지를 더했다.홍 부총리는 “‘You are a diamond I know you glow up’입니다. 즉, 청년 여러분이 바로 우리의 반짝이는 다이아몬드라는 것”이라며 “우리 청년들이 대한민국의 ‘다이아몬드’로 더 빛나도록 대한민국 정부, 그리고 저도 청년들의 모든 열정과 노력을 강력 응원하겠다”고 밝혔다.홍 부총리가 인용한 구절은 노래 ‘다이너마이트’ 중 “I‘m diamond you know I glow up(나는 반짝이는 다이아몬드)”라는 부분에서 ’나‘를 ’당신‘으로 개사한 것이다.(세종=뉴스1)