“다른 세상 보는 것 같다”…수해 복구에 ‘대만족’ 표한 김정은

(평양 노동신문=뉴스1) = 김정은 북한 국무위원장이 수해 복구 작업을 마친 황해북도 금천군 강북리에 현지지도를 나섰다고 노동당 기관지 노동신문이 15일 보도했다. 신문은 “자연의 대재앙의 흔적을 말끔히 가시고 사회주의 선경, 사회주의 농촌의 본보기 마을로 훌륭히 일떠섰다”라며 김 위원장이 건설된 살림집(주택)과 공공건물에 흡족해했다고 전했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr