트레저, 콘셉트 티저 영상 공개…“데뷔곡보다 강렬”

그룹 ‘트레저(TREASURE)’가 두 번째 싱글 앨범 티저 영상을 공개했다.8일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저는 이날 공식 블로그에 ‘더 퍼스트 스텝 : 챕터 투(THE FIRST STEP : CHAPTER TWO)’ 콘셉트 영상을 게재했다.영상 속 트레저 멤버들은 몽환적인 음악을 배경으로 카리스마 넘치는 모습을 선보였다. 아울러 ‘퍼펙트 매치(PERFECT MATCH)’, ‘폴링 포 유(FALLING FOR YOU)’, ‘라이트 오브 마이 라이프(LIGHT OF MY LIFE)’ 등의 문장이 기대감을 불러일으켰다.‘더 퍼스트 스텝 : 챕터 투’ 음원은 오는 18일 공개될 예정이다. 두 번째 싱글 앨범의 트랙리스트는 아직 공개되지 않았지만, YG 측은 “트레저의 신곡은 데뷔곡보다 더욱 강렬하다”고 밝혔다.지난달 7일 데뷔한 트레저는 YG가 그룹 블랙핑크 이후 약 4년 만에 선보인 신인이자 처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 대형 그룹이다. 멤버는 최현석, 지훈 요시, 준규, 마시호, 윤재혁, 아사히, 방예담, 도영, 하루토, 박정우, 소정환 등 총 12인이다.이들이 지난달 발매한 첫 싱글 앨범 ‘더 퍼스트 스텝 : 챕터 원(THE FIRST STEP : CHAPTER ONE)’은 초동(발매 후 일주일간 판매량) 16만장을 넘어서며 올해 데뷔한 케이팝(K-POP) 신인 그룹 최고 기록을 세운 바 있다.[서울=뉴시스]