장우혁, 7일 컴백…H.O.T. ‘빛’ 오마주한 MV도 공개

장우혁© 뉴스1

멀티앨범에는 ‘HE’와 지난 싱글 앨범의 ‘WEEKAND’까지 총 2개 트랙이 수록됐다. 장우혁의 트렌디한 감성이 그대로 담긴 ‘HE’ 음원과 뮤직비디오는 7일 오후 6시부터 감상할 수 있다.

(서울=뉴스1)

장우혁이 멀티앨범 ‘HE(부제: DON‘T WANNA BE ALONE)’로 7일 컴백한다.장우혁의 소속사 WH CREATIVE 측은 “7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 장우혁의 멀티앨범 ‘HE(부제: DON‘T WANNA BE ALONE)’의 음원과 H.O.T. ‘빛’의 오마주로 화제를 모은 뮤직비디오도 같은 시간 유튜브 공식채널을 통해 베일을 벗을 예정이다”라고 밝혔다.타이틀인 ‘HE(부제: DON‘T WANNA BE ALONE)’는 연인과 헤어진 남자의 공허한 심정을 담은 POP/R&B 장르의 곡이다. 감성적인 멜로디에 몽환적인 편곡과 루즈한 그루브가 인상적인 곡으로, 특히 세미 멈블랩과 보컬을 자유로이 오가는 장우혁의 곡 해석력을 특히 주목할 만하다.또한 장우혁의 전매특허와 같은 퍼포먼스도 놓칠 수 없는 부분이다. 레트로(복고풍)&트렌디 힙합이 어우러진 퍼포먼스는 소리와 감성 표현을 중점으로 곡을 표현한 것으로 전해져 뮤비는 물론 무대에 대한 기대감까지 불러일으키고 있다.