태민, 제2의 ‘무브병’ 만들까…7일 마성의 새 앨범 공개

태민© 뉴스1

태민 정규 3집 ‘Never Gonna Dance Again : Act 1’은 오는 7일 공개된다.



(서울=뉴스1)

샤이니 태민(에스엠엔터테인먼트 소속)이 새 앨범을 통해 들을수록 빠져드는 음악들을 선사한다.태민 정규 3집 ‘Never Gonna Dance Again : Act 1’(네버 고나 댄스 어게인 : 액트 1)은 타이틀 곡 ‘Criminal’(크리미널)을 비롯한 다채로운 매력의 총 9곡이 수록되어 있다.타이틀 곡 ‘Criminal’은 신스웨이브 장르의 곡으로, 긴장감 넘치는 리듬과 뉴트로한 사운드가 어우러져 있다. 벗어날 수 없는 상대의 치명적인 매력을 ‘스톡홀름 신드롬’이라는 소재로 풀어낸 가사에 태민의 관능적인 보컬이 더해져, 마치 하나의 영화를 보는 듯한 느낌을 자아낸다.또한 수록곡 ‘Strangers’(스트레인저스)는 미니멀한 EP 사운드와 동양적인 멜로디가 인상적인 다크 팝 장르의 곡이다. 길에서 우연히 만난 옛 연인과 서로 모른 척 스쳐 지나가는 순간을 그린 가사와 반복해서 들리는 구두굽 소리가 어우러져 몰입감을 배가시킨다.‘해몽 (Waiting For)’은 바이올린 선율과 스패니쉬 기타 애드리브가 돋보이는 미디엄 템포의 댄스 곡으로, 가사에는 매일 꿈 속에 나타나는 상대에게 빠져 꿈을 해석하고 다시 상대를 불러내려 하는 모습을 담았다.더불어 ‘Just Me And You’(저스트 미 앤드 유)는 레트로한 테이프 소스와 속삭이는 보컬 사운드, 묵직한 드럼 비트가 특징인 R&B 팝 곡이다. 쓸쓸하면서도 휘몰아치는 곡의 흐름이 어지러운 세상 속 다른 것들은 모두 지우고 사랑하는 사람으로만 채우고 싶다는 가사의 감정선을 극대화했다.