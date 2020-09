우혜림, 생일 선물로 책 100권 받아…“내 사랑 고마워”

작가로 변신한 그룹 ‘원더걸스’ 출신 우혜림이 이에 걸맞은 생일 선물을 받았다.우혜림은 1일 자신의 인스타그램에 “생일을 맞아 책 100권을 받았다(I got hundred books for my birthday)”라면서 “내 사랑 신민철 고마워(Thank you my love shinmincheol)”라는 영문 메시지를 올렸다.이와 함께 첨부한 사진에는 책에 집중하고 있는 우혜림의 모습이 보인다. 바닥과 책상 위에 여러 권의 쌓여있고, 선반에도 수십 권의 책이 꽂혀 있다.이날 생일을 맞은 우혜림은 지난달 14일 에세이 ‘여전히 헤엄치는 중이지만’을 출간했다. 그는 이 책에 사랑, 관계, 인연에 대한 단상들을 담아내 삶에 지친 사람들에게 지지와 응원을 보냈다.한편 우혜림은 지난 7월5일 태권도 선수인 신민철과 결혼식을 올렸다. 약 7년간의 열애 끝에 결혼에 골인한 두 사람은 MBC TV 예능프로그램 ‘부러우면 지는거다’에 출연해 러브스토리를 공개하기도 했다.[서울=뉴시스]