오마이걸, 세계적 프로듀서 키아누 실바 만났다…‘로켓 라이드’

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 세계적인 프로듀서 키아누 실바(keanu silva)와 컬래버레이션 했다.28일 소속사 WM엔터테인먼트는 “오마이걸이 독일의 유명 프로듀서 ‘키아누 실바’와 컬래버레이션한 신곡 ‘로켓 라이드(Rocket Ride)’가 공개됐다. 국내에는 오늘(28일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매됐다”라고 전했다.신곡 ‘로켓 라이드’는 키아누 실바가 프로듀싱한 노래로 감각적이면서도 자신감 있는 가사가 인상적인 곡이다. 특히 유로 팝 감성에 케이팝 고유의 세련된 감각이 더해졌다.지난 4월 발표한 미니 7집 앨범 ‘논스톱(Nonstop)’ 타이틀곡 ‘살짝 설렜어’로 각종 음원사이트 1위뿐만 아니라 음악방송 8관왕의 성적을 이루어낸 오마이걸과 세계적인 유명 프로듀서 키아누 실바의 만남인 만큼 오마이걸의 성장한 음악 세계를 기대하게 한다.키아누 실바는 ‘파인 데이(Fine Day)’, ‘킹 오브 마이 캐슬(King Of My Castle)’ 등에 참여했으며, ‘1001Tracklists’ 2019년 여론 조사에서 ‘세계 최우수 프로듀서’ 23위, ‘베스트 프로듀서 독일’ 1위에 선정됐다.[서울=뉴시스]