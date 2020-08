방탄소년단 ‘다이너마이트’ MV, 4일만에 2억뷰 돌파…최단 기록 경신

빅히트엔터테인먼트 © 뉴스1

한편 방탄소년단은 오는 31일 오전 9시 ‘2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(2020 MTV Video Music Awards)에서 ‘다이너마이트’의 첫 무대를 공개한다.



(서울=뉴스1)



그룹 방탄소년단의 ‘다이너마이트’(Dynamite) 뮤직비디오가 4일 만에 2억뷰를 돌파했다.지난 21일 오후 1시(이하 한국시간) 공개된 방탄소년단의 디지털 싱글 ‘다이너마이트’ 뮤직비디오는 26일 오전 1시경 유튜브 조회수 2억 뷰를 넘었다. 이는 뮤직비디오 공개 후 4일 12시간 만에 달성한 것으로, 종전 2억뷰 달성 자체 기록이었던 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)(Feat. Halsey)의 11일 19시간 42분보다 단축된 기록이다.‘다이너마이트’ 뮤직비디오는 방탄소년단의 자체 기록을 경신한 것은 물론, 유튜브 뮤직비디오 사상 최단 시간에 2억뷰를 돌파해 세계 신기록을 세웠다.방탄소년단의 ‘다이너마이트’ 뮤직비디오는 공개 시점에 동시 접속자 수 300만을 넘기며 역대 최다 유튜브 프리미어 뮤직비디오 시청 기록을 달성했다. 또한 지난 23일 유튜브 측이 ‘다이너마이트’ 뮤직비디오가 공개 24시간 만에 1억110만 조회수를 기록했다고 밝혀, 방탄소년단은 유튜브 뮤직비디오 사상 ‘24시간 최다 조회수’라는 신기록도 보유하게 됐다.이로써 방탄소년단은 ‘DNA’, ‘작은 것들을 위한 시’, ‘페이크 러브’(FAKE LOVE), ‘불타오르네’(FIRE), ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘아이돌’(IDOL), ‘쩔어’, ‘피 땀 눈물’, ‘세이브 미’(Save ME), ‘낫 투데이’(Not Today), ‘봄날’, ‘상남자’, ‘호르몬 전쟁’, ‘아이 니드 유’(I NEED U), ‘ON 키네틱 매니페스토 필름’에 이어 통산 16번째 2억뷰 뮤직비디오를 보유하며 한국 가수 최다 기록 역시 자체 경신했다.방탄소년단은 ‘다이너마이트’로 신기록 행진을 이어가고 있다. 이 곡은 지난 22일(오전 8시까지 기준) 세계 104개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 정상을 휩쓸었다. 세계 최대 음악 스트리밍 업체인 스포티파이의 최신 차트(8월 21일 자)에서도 한국 가수로는 처음 ‘글로벌 톱 50’ 1위를 차지한 이후로 최상위권을 유지하고 있는 것은 물론 공개 첫날 전 세계적으로 777만 8950회 스트리밍 되어 올해 스포티파이 발매 첫날 글로벌 스트리밍 수 최다 기록을 세웠다.‘다이너마이트’는 코로나19로 모두가 힘든 시기에 활력을 불어넣고자 하는 방탄소년단의 마음을 담은 곡이다. 밝고 신나는 디스코 팝(Disco Pop) 장르로, 중독성 강한 멜로디와 멤버들의 세련되고 경쾌한 안무가 돋보이는 방탄소년단만의 ‘힐링송’이다.