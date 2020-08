ANS 소속사 “전속계약 위반·정산 문제 없다…허위 유포 대응”

ANS/뉴스1 © News1

그룹 ANS 소속사 측이 최근 ANS 내 멤버 왕따 논란과 멤버들과 소속사와의 전속계약 갈등에 대한 입장을 밝혔다.소속사 ANS(에이엔에스)엔터테인먼트 측은 25일 공식입장을 통해 “ANS 멤버들에 어떠한 경우에도 전속계약을 위반한 사실이 없다”고 밝혔다.소속사 측은 “올해 초 싱글 ‘세이 마이 네임’(Say my name) 활동이 마무리된 후 코로나19로 인한 행사 취소 등으로 인한 어려움 속에서도 당사는 미니앨범으로 컴백하기 위해서 착실히 준비해 왔다”라며 “컴백을 준비하고 있던 상황에서 멤버들의 잦은 부상으로 인해 안무 레슨에 들어가는 게 불가능하다는 멤버들의 의사를 존중해 미니앨범 컴백을 연기했고, ANS 멤버들의 건강 회복을 위하여 휴가 기간을 부여했다”라고 전했다. 또한 “휴가기간을 가지던 중 ANS 멤버들 명의로 발송된 전속계약 관련 내용증명을 받고 당사는 매우 당황스럽고 충격을 받지 않을 수 없었다”고 주장했다.소속사 측은 “당사는 대중문화예술인 표준계약서를 철저히 지켜나가고 있고, 나아가 향후에도 투자와 지원에 있어 최선을 다할 것”이라며 “정산의 문제도 전혀 없었음을 말씀드린다. 대중문화예술인 표준계약서상에도 수익의 분배는 그 동안 투입된 비용 등을 공제하고 남는 순수익을 회사와 각 멤버들간에 분배하도록 규정하고 있다”라고 설명했다.그러면서 “ANS 멤버들에게 전속계약의 의무를 이행해 줄 것을 요구하고, 각 멤버 및 관련업계에서도 당사와 ANS 각자 멤버들간의 전속계약의 효력이 유지되고 있음을 알려드리는 바”라며 “어떠한 경우에서도 멤버들과의 불필요한 접촉과 전속계약 조건을 제시하는 행위는 민·형사상의 강력한 책임을 물을 수밖에 없다”고 강조했다.끝으로 소속사 측은 “ANS 멤버들인 해나 및 7인의 멤버들 사이에서 일어난 일, 7인의 멤버들이 전속계약 해지를 요구한 일 등에 관해 대화 등을 통한 해결에 최선을 다할 것”이라며 “허위사실 유포 및 명예를 훼손하는 행위가 지속될 경우 강력한 법적 대응에 나설 수밖에 없다”고 강조했다.앞서 지난 15일 멤버 해나는 자신의 인스타그램을 통해 “내 인생이 망가지고 죽을 만큼 힘들어도 끝까지 피해는 안 주고 싶었고 잘난 거 없는 나를 응원해주시고 좋아해주셨던 사람들에게 너무나도 죄송해서 그래서 나는 혼자 힘들면서도 배려하고 있었다”며 “증거가 없으니 그런 적 없다고? 어떤 얘기가 들려도 억울해도 가만히 있던 거 멍청해서 그런거 아니다, 진심 어린 사과 한마디면 용서는 못해도 혼자 안고 가볼테니까”라며 왕따 피해를 주장했다.이후 해나를 제외한 ANS 멤버 리나 제이 로연 달린 라온 비안 담이는 20일 ANS 공식 팬카페를 통해 “해나를 제외한 ANS 멤버 전원인 저희들은 지난 8월11일 법률대리인을 통해 소속사에 전속계약 해지를 통고한 상태”라며 “올해 3월과 4월에 모든 직원이 퇴사해 매니저조차 없는 상태였고 레슨을 요청했지만 돈이 없다는 이유로 거절했는데, 코로나19 사태로 회사가 어렵다는 것을 이해해도 정도가 너무 심했다”고 주장했다.이어 “7월에 법률대리인을 통해 회사에 최고서를 보내 합당한 조치를 취해줄 것을 요청했는데 회사에서는 시정조치는커녕 멤버 중 한 명의 엄마에게 전화를 걸어 회사는 아무런 잘못이 없다며 ANS 아이들 중 인성 좋은 아이들만 데리고 가려고 현재 살생부를 만들고있다는 등 폭언을 했다”며 “이에 8월11일 회사에 해지통고를 했다”고 설명했다.해나 왕따 논란에 대해서는 “저희는 해나와 사이가 나쁘지 않았고, 저희들이 생각하기에는 해나와 특별한 문제도 없었다”며 “저희는 해나에 대해 전이나 지금이나 나쁜 감정은 전혀 없고, 해나가 저희들의 연락을 받아준다면 지금이라도 해나와 만나 허심탄회하게 이야기를 나누면서 혹시라도 오해가 있다면 오해를 풀고 싶다”라고 밝혔다.한편 ANS는 지난해 9월 데뷔해 싱글 1집 ‘붐붐’을 발매했다. 해나는 제이와 함께 지난해 12월 새롭게 합류했다.안녕하세요. 에이엔에스엔터테인먼트입니다.당사는 ANS 걸그룹을 사랑하시는 모든 분들께 최근 ANS 8인의 멤버들과 관련되어 일어난 일에 대해서 많은 걱정을 끼쳐드리게 된 점 및 그로 인하여 당사의 입장 발표가 늦어지게 된 점 등에 대해서 송구스럽고 죄송한 마음입니다.그동안 당사는 상호 에이엔에스(ANS)엔터인먼트의 이름 그대로 탄생한 걸그룹 ANS를 K-POP을 대표하는 걸그룹으로 성장시키기 위하여 모든 지원과 투자를 아끼지 않았습니다.올해 초 많은 사랑을 받은 2번째 싱글 ‘Say my name’의 방송 활동이 마무리된 후 코로나19로 인한 행사의 취소 등으로 인한 어려움 속에서도 당사는 미니앨범으로 컴백하기 위해서 착실히 준비해 왔습니다. 컴백을 준비하고 있던 상황에서 멤버들의 잦은 부상으로 인해 안무 레슨에 들어가는게 불가능하다는 멤버들의 의사를 존중하여 미니앨범 컴백을 연기하였고 ANS 멤버들의 건강 회복을 위하여 휴가기간을 부여하였습니다. 휴가기간을 가지던 중 ANS 멤버들 명의로 발송된 전속계약관련 내용증명을 받고 당사는 매우 당황스럽고 충격을 받지 않을수 없었습니다.당사는 ANS 멤버들에게 어떠한 경우에도 전속계약을 위반한 사실이 없고, 대중문화예술인 표준계약서를 철저히 지켜나가고 있습니다. 나아가 향후에도 투자와 지원에 있어 최선을 다할 것입니다.덧붙여 말씀드리면 현재 엔터테인먼트업계에서 자주 발생하는 분쟁의 요소중의 한가지인 정산의 문제도 전혀 없었음을 말씀드립니다. 대중문화예술인 표준계약서상에도 수익의 분배는 그 동안 투입된 비용 등을 공제하고 남는 순수익을 회사와 각 멤버들간에 분배하도록 규정하고 있습니다이에 당사는 ANS 멤버들에게 전속계약의 의무를 이행하여 줄 것을 요구하고, 각 멤버 및 관련업계에서도 당사와 ANS 각자 멤버들간의 전속계약의 효력이 유지되고 있음을 알려드리는 바이며 어떠한 경우에서도 멤버들과의 불필요한 접촉과 전속계약 조건을 제시하는 행위는 민,형사상의 강력한 책임을 물을 수밖에 없음을 인지하여 주시기 바랍니다.전속계약 분쟁이 발생한 이후 멤버들과 대리인의 일방적인 전속계약 위반 주장과 일방적인 기획사의 희생과 손실을 강요하는 과정에서 서로에게 일부 오해와 불신을 표출하기도 하였습니다. 당사는 ‘ANS’ 멤버들인 해나 및 7인의 멤버들 사이에서 일어난 일, 7인의 멤버들이 전속계약 해지를 요구한 일 등에 관하여 대화 등을 통한 해결에 최선을 다할 것이고, 추후 그에 대한 공식입장을 발표하도록 하겠습니다.더이상 SNS 및 언론을 통해서 악의성, 추측성, 허위성 글이 공포되어 오해와 논란이 일어나지 않기를 바라며 당사 및 당사 소속의 가수에 대한 비방, 허위사실 유포 및 명예를 훼손하는 행위를 즉시 중단하여 주실 것을 엄중히 요청드립니다. 허위사실 유포 및 명예를 훼손하는 행위가 지속될 경우 강력한 법적 대응에 나설 수 밖에 없다는 점 양지해주시기 바랍니다.ANS를 사랑하시는 분들 모두에게 심려를 끼쳐 드린 점에 대해서 진심으로 사과드립니다.앞으로 더욱 더 ANS에 대한 사랑과 관심을 부탁드리고 서로에게 힘과 용기가 되어 줄 수 있기를 간절히 기원드립니다.