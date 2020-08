제1회 e스포츠 산업 경제대회, 29일까지 온라인으로 개최

‘GAEE Seoul’과 ‘락스게이밍’이 공동 주최하는 2020년 제1회 e스포츠 산업 경제대회가 이달 29일까지 온라인으로 열린다.e스포츠는 국내는 물론 해외에서도 이미 구기종목으로 대표되는 기존 프로 스포츠를 능가할 정도로 자리잡았다. 최근에는 코로나19로 기존 프로 스포츠 리그 상당수가 연기되거나 무관중으로 열리는 데 반해 e스포츠는 온라인에서 팬들의 주목을 받고 있다.이런 상황에 발맞춰 미국 보스턴에 본사를 둔 세계적 비영리 교육단체인 GAEE(Global Association of Economics Education)와 2013년 창단한 프로게임단 ‘락스게이밍(RoxGaming)’이 중·고등학생을 대상으로 e스포츠 산업을 경제 교육과 접목시켜 이번 행사를 공동으로 기획했다.온라인에서 영어로 진행되는 이번 행사에서는, Idea and Originality: 50, Development and Support: 20, Organization: 20, Language:10 등 4개 기준으로 채점하여 합산 점수가 가장 높은 학생들이 수상한다.1등 수상자는 락스게이밍 인턴 자격과 함께 커세어 키보드 및 헤드셋이 부상으로 수여된다. 그 외 수상자들에게도 다양한 선물과 혜택이 제공된다. 글로벌 게임 및 e스포츠 분석기관 ‘뉴주(Newzoo)’와 하드웨어 업체 ‘커세어(Corsair Components, Inc.)’가 스폰서로 참가한다.이상훈기자 january@donga.com