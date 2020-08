트럼프 “中과 무역협상 연기…中이 한 짓 상상초월”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 중국과의 무역협상 대화를 연기했다고 밝혔다.USA투데이,블룸버그 등에 따르면, 트럼프 대통령은 18일(현지시간) 애리조나주 유마를 방문해 중국과의 무역 대화를 연기했다며 “지금은 중국과 대화하고 싶지 않다”고 말했다.중국과의 무역협정에서 손을 떼는 것이냐는 질문에는 “우리는 두고 볼 것(we‘ll see)”이라고 말했다.미국과 중국은 지난 15일 1단계 무역협상 이행결과를 점검하는 화상회의를 가질 예정이었으나 돌연 취소한 바 있다. 이 회의에는 미국에서 로버트 라이트하이저 무역대표부(USTR) 대표와 스티븐 므누신 재무장관, 중국에서 류허 부총리가 참석할 계획이었다. 회의는 무기한 연기된 상태이다.트럼프 대통령은 이날 연설에서 중국이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19)를 미국과 전 세계에 퍼트렸다는 주장을 반복하면서 “중국이 세계에 한 일은 상상할 수도 없는 것이었다(What China did to the world was unthinkable)”고 비난하기도 했다.또 “나는 미셸 오바마와 달리 생방송으로 하겠다. 생방송으로 한다. 목요일 밤(27일) 백악관 사우스론에서 (연설)한다”고 말했다. 공화당 전당대회 마지막 날 대통령후보로서 수락연설을 백악관에서 ’생방송‘으로 하겠다는 것이다.한편 USA 투데이는 지난 1940년에도 프랭클린 루스벨트 당시 대통령이 백악관에서 라디오 연설을 통해 민주당 대선후보 수락연설을 한 적이 있다고 지적했다. 루스벨트는 당시 대선에서 승리해 유례없는 3선에 성공했었다.[서울=뉴시스]