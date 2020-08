“값진 상 감사” 방탄소년단, ‘소리바다어워즈’ 불참 속 대상 수상

2020 소리바다 어워즈 © 뉴스1

그룹 방탄소년단(BTS)이 2020 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈의 주인공이 됐다.13일 소리바다가 주최하는 2020 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈가 진행됐다. 이 자리에는 마마무, 레드벨벳, 여자친구, 오마이걸, 트와이스, 아스트로, 우주소녀, NCT 드림, 빅톤, 더보이즈, 스트레이 키즈, (여자)아이들, 네이처, 이달의 소녀, 공원소녀, 아이즈원, 원어스, ITZY, 투모로우바이투게더, AB6IX, MCND, 다크비, TOO, 크래비티 등 인기 아이돌이 총출동해 자리를 빛냈다.신한류 신인상의 주인공은 신예 크래비티, TOO, MCND였다. 크래비티는 데뷔하고 처음 상을 받는다며 이에 맞는 아티스트가 되겠다고 했으며, TOO는 팬들에게 영광을 돌렸다. MCND는 앞으로 더 활기찬 뮤지션으로 거듭나겠다고 했다.다크비와 알렉사는 신한류 넥스트 아티스트상을, 이달의 소녀와 공원소녀, 네이처 신한류 뮤직 핫스타상의 주인공이 됐다. 우주소녀와 원어스는 신한류 뮤직 아이콘상을 받은 뒤 뜻깊은 상을 받아 좋다며 기쁜 마음을 표현했다.김도훈 RBW엔터테인먼트 대표는 신한류 프로듀서상을 받았고, 한길과 알고보니 혼수상태는 신한류 작곡가상을 수상했다. 가호는 JTBC 드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST ‘시작’으로 신한류 OST상의 주인공이 됐다.솔로 가수로 활동 중인 김우석, 김재환, 하성운은 신한류 보이스상, ITZY와 투모로우바이투게더는 신한류 아티스트상을 받아 트로피를 거머쥐었다. 김신영, 김수찬 신한류 트로트 핫스타상을 받기 위해 무대에 올랐고, 아이즈원과 스트레이 키즈 신한류 글로벌 핫트렌드상을 받아 세계적인 인기를 입증했다.신한류 최애돌 인기상을 받은 트와이스는 팬들에게 고마워했다. 다현은 “원스가 밤낮으로 투표하고 고생해주는 거 다 안다. 너무 고맙고, 우리를 사랑해주고 응원해주는 모든 분들께 진심으로 감사하다”고 소감을 전했다.신한류 글로벌 아티스트상의 주인공 아스트로와 신한류 찐팬상을 수상한 강다니엘은 팬들이 준 소중한 상을 받았다며 감사하다고 했다. ‘퍼포먼스 장인’으로 유명한 (여자)아이들과 더보이즈는 신한류 퍼포먼스상을 수상해 존재감을 입증했다.레드벨벳, 트와이스, 마마무, 오마이걸, 여자친구, NCT DREAM, 임영웅, AB6IX, 빅톤, 아스트로, 강다니엘은 본상을 받아 한 해의 활약을 인정받았다. 본상을 받은 AB6IX 박우진은 “한 무대, 한 무대가 소중하다는 걸 느낀다. 매 무대를 소중히 생각하는 AB6IX가 되겠다”고 했으며, 레드벨벳은 “좋은 상을 받아 영광이고 뜻깊다”고 말했다. 마마무 솔라는 “새해 복 많이 받으세요”라는 엉뚱한 소감으로 웃음을 자아냈다.올해의 스테이지상은 강다니엘이 받았다. 그는 “무대라는 단어의 동의어가 되고 싶다는 말을 항상 했는데, 이렇게 멋있는 상을 받아서 감사하다. 이 상에 걸맞는 좋은 퍼포먼스와 곡을 보여드리도록 할 것”이라고 각오를 내비쳤다. ‘사이코’로 올해의 뮤직상을 받은 레드벨벳은 “앞으로도 좋은 음악 들려드릴 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 올해의 아티스트로 선정된 트와이스는 “너무 기쁘다”며 “이런 상황 때문에 많은 분들이 힘드실텐데 항상 건강하고 올해는 모두 힘을 내서 이겨냈으면 좋겠다”고 소감을 전했다.대상의 주인공은 방탄소년단이었다. 일정상 시상식에 참석 못한 방탄소년단은 영상으로 소감을 전했다. RM은 “값진 상을 주셔서 감사하다”고 말했으며, 진은 “한결 같은 응원을 주는 아미 감사하다. 여러분 덕분에 상을 받았다”고 해 팬들에게 영광을 돌렸다. 슈가는 “보이지 않는 곳에서 힘써주시는 분들 고맙다”고 했으며, 제이홉은 “저희의 음악을 들어주는 모든 분들께 감사하다”고 소감을 밝혔다.▲대상=방탄소년단▲올해의 아티스트상=트와이스▲올해의 뮤직상=레드벨벳▲올해의 스테이지상=강다니엘▲신한류 찐팬상=강다니엘▲신한류 퍼포먼스상=(여자)아이들, 더보이즈▲신한류 글로벌 아티스트상=아스트로▲신한류 최애돌 인기상=트와이스, 방탄소년단▲신한류 보이스상=김우석, 김재환, 하성운▲신한류 아티스트상=ITZY, 투모로우바이투게더▲신한류 글로벌 핫트렌드상=아이즈원, 스트레이 키즈▲신한류 트로트 핫스타상=김신영, 김수찬▲신한류 OST상=가호▲신한류 뮤직 아이콘상=우주소녀, 원어스▲신한류 작곡가상=한길, 알고보니 혼수상태▲신한류 프로듀서상=김도훈▲신한류 뮤직 핫스타상=이달의 소녀, 공원소녀, 네이처▲신한류 넥스트 아티스트상=다크비, 알렉사▲신한류 신인상=크래비티, TOO, MCND