UEFA 챔스 8강 확정…바르셀로나 vs 뮌헨, 사실상 결승전

유럽 클럽 최강을 가리는 ‘별들의 무대’ 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강 대진이 확정됐다. 이 중 팬들의 가장 큰 관심을 끄는 경기는 사실상의 결승전으로 불리는 FC바르셀로나(스페인)와 바이에른 뮌헨(독일)의 대결이다.9일(한국시간) 바르셀로나와 뮌헨이 각각 나폴리(이탈리아), 첼시(잉글랜드)를 꺾으며 마지막으로 8강에 합류했다.2019~2020시즌 UEFA 챔피언스리그 8강에는 스페인 2팀(바르셀로나, 아틀레티코 마드리드), 독일 2팀(뮌헨, 라이프치히), 프랑스 2팀(파리생제르맹, 올림피크 리옹), 잉글랜드(맨체스터 시티), 이탈리아(아탈란타)가 1팀씩을 배출했다.프랑스 클럽의 약진이 돋보이는 가운데, 지난 시즌 결승전에 두 팀을 올려놓았던 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에선 맨시티만 생존했다.‘디펜딩 챔피언’ 리버풀은 아틀레티코 마드리드에 덜미를 잡혔고, 첼시와 토트넘은 독일 분데스리가 뮌헨과 라이프치히에 패했다.반면 펩 과르디올라 감독의 맨시티는 16강에서 지네딘 지단의 레알 마드리드를 꺾고 8강에 올랐다.이탈리아 세리에A에선 ‘다크호스’ 아탈란타가 유일하게 우승 도전을 이어갔다. 아탈란타는 16강에서 이강인의 소속팀 발렌시아를 제압했다.이번 8강전 최대 빅매치는 ‘축구의 신’ 리오넬 메시가 이끄는 바르셀로나와 ‘득점 기계’ 로베르트 레반도프스키의 뮌헨과의 경기다.축구 팬들 사이에선 사실상이 ‘결승전’으로 불린다.메시는 이번 시즌 아쉽게 스페인 정규리그 우승에는 실패했지만, 25골 21도움으로 라리가 최초로 20-20 클럽에 가입했다. 또한 개인 통산 7번째이자 4년 연속 리그 득점왕을 차지했다.레반도프스키도 분데스리가 34골로 득점왕을 차지했다. 그는 31경기 34골로 경기당 1골이 넘은 무서운 득점력을 자랑했다.‘황소’ 황희찬이 새 둥지를 튼 라이프치히는 아틀레티코 마드리드를 상대로 4강에 도전한다. 황희찬은 선수단 훈련에는 합류했지만, UEFA 규정상 이번 시즌 챔피언스리그엔 나설 수 없다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중립 지역에서 단판 승부로 진행되는 점도 최대 변수로 꼽힌다. 챔피언스리그는 포르투갈 리스본에서 토너먼트로 우승팀을 가린다.홈 앤드 어웨이 방식을 통한 홈 이점이 사라지기 때문에 월드컵처럼 이변이 속출할 가능성이 크다.◇2019-20시즌 UEFA 챔피언스리그 8강 일정(이하 한국시간)8월13일 오전 4시 아탈란타(이탈리아) vs 파리 생제르맹(프랑스)8월14일 오전 4시 라이프치히(독일) vs 아틀레티코 마드리드(스페인)8월15일 오전 4시 바르셀로나(스페인) vs 바이에른 뮌헨(독일)8월16일 오전 4시 맨체스터 시티(잉글랜드) vs 올림피크 리옹(프랑스)[서울=뉴시스]