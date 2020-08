트레저 “간절히 바라던 데뷔 기뻐…설레고 긴장돼”

트레저/사진제공=YG엔터테인먼트 © 뉴스1

데뷔를 앞둔 트레저는 음원 발매 두 시간 전인 오후 4시 데뷔 카운트다운 V라이브 방송으로 팬들에게 먼저 인사한다. 이어 오는 9일 SBS ‘인기가요’에서 첫 데뷔 무대를 꾸미고, 활발한 활동을 이어간다.



(서울=뉴스1)



그룹 트레저가 데뷔하게 돼 설레고 긴장된다고 했다.7일 오전 서울시 영등포구 영중로 CGV 스타리움관에서 진행된 그룹 트레저(TREASURE) 데뷔와 첫 싱글 ‘더 퍼스트 스텝: 챕터 원’(THE FIRST STEP : CHAPTER ONE) 발매 기념 기자간담회에서 멤버들이 데뷔 소감을 밝혔다.도영은 “드디어 데뷔를 하게 됐다. 연습생이 아닌 아티스트로서의 삶이 설레고 긴장된다. 열심히 해서 성장하는 아티스트 될 것”이라고 했으며, 방예담은 “데뷔가 실감이 안 났는데, 이제 실감이 난다. 시작하는만큼 성장하는 모습을 보여주겠다”고 말했다.윤재혁은 “간절하 바라던 데뷔를 하게 돼 기쁘다”고 했으며, 최현석은 “자랑스러운 멤버들과 무너지지 않고 전진하겠다”고 각오를 다졌다.한편 트레저는 YG엔터테인먼트가 블랙핑크 이후 4년 만에 선보이는 신인 그룹이자 빅뱅, 위너, 아이콘에 이어 네 번째로 선보이는 보이그룹이다. ‘YG보석함’이라는 자체 제작 서바이벌을 통해 선발된 12인조 멤버들은 평균 나이 19세로, 개개인이 음악적 역량을 갖추고 있다. 멤버 4명이 일본 출신이라는 점도 눈에 띈다.트레저는 7일 오후 6시 첫 싱글 ‘더 퍼스트 스텝: 챕터 원’ 전곡 음원을 공개한다. ‘더 퍼스트 스텝’ 시리즈는 12개의 빛나는 점이 모여 하나로 완성된 트레저 가 세상을 향해 내딛는 ‘첫걸음’을 상징한다. 또한 12명의 멤버들이 겪어가는 수많은 ‘처음’들을 담아낼 예정이다. 그중에서도 챕터 원에서는 처음 사랑에 빠진 어린 소년의 감정을 주로 이야기한다.이날 타이틀곡 ‘보이’(BOY) 뮤직비디오 역시 공개된다. ‘보이’는 강렬한 비트와 중독성 있는 댄스 브레이크 드롭이 인상적인 곡이다. 이외에도 토라진 그녀의 마음을 돌리기 위한 소년의 애정 공세를 담은 ‘들어와’(COME TO ME) 역시 수록돼 기대를 모은다.