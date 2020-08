인천 무의도 여행가방 주검, 범인은 친구들…경찰에 자수

사진=게티이미지뱅크 코리아

인천 중구 무의도 선착장에 버려진 여행용 가방에서 숨진 채 발견된 20대 남성을 살해한 친구 2명이 경찰에 자수했다.인천 중부경찰서는 살인 및 사체유기 등 혐의로 A 씨(21)와 B 씨(21)를 조사하고 있다고 3일 밝혔다.경찰에 따르면 A 씨와 B 씨는 지난달 31일 오전 11시 45분경 친구 C 씨를 살해한 후 인천 중구 무의동의 한 선착장에 있는 컨테이너 뒤에 C 씨의 시체를 유기한 혐의를 받는다.친구 사이인 이들은 서울의 모처에서 몸싸움을 하다가 C 씨가 숨지자 여행용 가방에 넣어 인천 무의도에 유기했다.경찰은 C 씨의 시체가 발견된 무의도 선착장 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상과 무의 대교를 오갔던 차량을 분석해, 용의자를 A 씨와 B 씨로 특정해 추적에 나섰다.경찰 관계자는 “수사망이 좁혀오자 A 씨의 가족이 자수를 권유한 것 같다”고 전했다.경찰은 A 씨와 B 씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사 중이다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com