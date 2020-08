트럼프 ‘틱톡’ 금지 방침 속…MS “9월15일 전 인수 마무리할 것”

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령의 이 같은 발언 이후 MS와 바이트댄스 간 틱톡 인수협상이 중단됐다고 1일 보도한 바 있다.

마이크로소프트(MS)가 중국 동영상 공유 애플리케이션(앱) 틱톡 인수협상을 9월15일까지 마무리하겠다고 밝혔다.2일(현지시간) MS는 성명을 통해 틱톡의 미국 내 사업 인수와 관련한 논의를 계속할 준비가 돼 있다고 발표했다. MS는 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프 대통령이 관련 대화를 나눴다고 설명했다.MS는 “대통령의 우려를 해결하는 것의 중요성을 충분히 알고 있다”며 “틱톡 모기업 바이트댄스와 몇 주 안에 논의를 추진하기 위해 신속하게 움직이겠다. 그리고 어떤 경우에도 올해 9월15일 안에 이러한 논의를 끝내겠다”고 밝혔다.또 “이 과정에서 MS는 대통령을 포함한 미국 정부와의 지속적인 대화를 기대하고 있다”고 덧붙였다.아울러 “MS는 미국 정부와 트럼프 대통령의 개인적인 개입을 환영한다(Microsoft appreciates the U.S. Government‘s and President Trump’s personal involvement)”고 밝혔다.MS는 논의 결과가 확정될 때까지 향후 인수 관련 추가 정보를 제공할 계획이 없다고 못 박았다.트럼프 대통령은 중국 기술기업 바이트댄스 소유 틱톡이 미국 사용자의 정보를 중국 정부에 빼돌릴 위험이 있다고 비판해왔다. 그러면서 틱톡의 미국 내 사용을 금지할 수 있다고 경고했다.[서울=뉴시스]