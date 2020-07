‘컴백’ 에릭남, 30일 신곡 ‘파라다이스’ 발표…청량 서머 송 예고

스톤뮤직엔터테인먼트 © 뉴스1

한편 에릭남의 새 미니앨범 ’디 아더 사이드‘는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 처음 공개된다.



(서울=뉴스1)

가수 에릭남의 새 미니앨범 ‘디 아더 사이드’(The Other Side)가 드디어 베일을 벗는다.에릭남은 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 네 번째 미니앨범 ‘디 아더 사이드’를 공개하며, 여름 공략에 나선다.타이틀곡 ‘파라다이스’(Paradise)는 시원하면서도 무게감 있는 기타 리프와 신디사이저가 매력적인 곡으로, 답답한 현실을 벗어나고 싶은 자유와 희망을 갈망하는 마음을 노랫말에 담아냈다. 에릭남이 직접 작사와 작곡에 참여한 것은 물론, 밴드 DAY6(데이식스)의 Young K(영케이)도 작사에 힘을 보태며 리스너들의 귓가를 매료시킬 예정이다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 에릭남이 일반인부터 셀러브리티, 직장인 등 다양한 모습을 연기하면서 누군가 부러워하는 일상이 사실 완벽하지 않을 수 있고, 나의 평범한 일상도 누군가에게는 이상향의 모습일 수 있다는 메시지를 전한다.이외에도 에릭남의 새 앨범 ‘디 아더 사이드’에는 지금 막 시작한 연인에게 보내는 로맨틱한 러브레터 같은 ‘트러블 위드 유’(Trouble With You), 잔잔한 피아노 라인에 에릭남의 감성적인 보컬이 더해진 ‘잘 지내지’ (How You Been), 만날수록 사랑이 깊어진다는 내용을 담은 ‘다운 포 유’(Down For You), 지난 영어 앨범 선공개곡을 한국어로 번안한 ‘러브 다이 영’(Love Die Young)(Korean Ver.)‘ 등 완성도 높은 다섯 트랙이 수록됐다.에릭남의 새 미니앨범 ’디 아더 사이드‘는 글자 그대로 또 다른 모습, 이면을 뜻한다. 겉으로 보기에는 완벽해 보이는 누군가에게도 이면이 있고, 힘들기만 한 나의 지금에도 행복한 이면이 있을 수 있음을 이야기한다.지난해 발표한 영어 앨범 ’비포 위 비긴‘(Before We Begin) 이후 8개월 만의 신보로서 에릭남이 앨범 전곡에 참여하며 진화된 음악적 스펙트럼을 과시, 청량한 여름 에너지를 담은 웰메이드 앨범을 예고해 기대를 모은다.