그룹 방탄소년단. 사진제공|빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔:7(MAP OF THE SOUL:7)’의 수록곡이자 멤버 진의 솔로곡인 ‘문(MOON)’이 미국 음악전문지 롤링스톤이 선정한 ‘역대 최고 보이밴드 노래 톱75’에서 케이팝 최고 순위를 기록했다. 26일 롤링스톤에 따르면 ‘문’은 4위에 올랐다. 이와 함께 방탄소년단은 이번 차트에 ‘문’을 비롯해 2017년 ‘봄날’(19위), 2018년 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)’의 수록곡 정국의 ’유포리아(Euphoria)‘(34위) 등 다섯 곡을 올려놓았다.[스포츠동아 엔터테인먼트부]