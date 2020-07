인피니트헬스케어, 강릉아산병원과 심장학과 PACS 구축 계약 체결

의료영상 통합관리 기업 인피니트헬스케어(대표이사 홍기태·김동욱)는 아산사회복지재단과 심장학과 PACS(Picture Archiving Communication System·의료영상저장전송시스템) 솔루션 INFINITT Cardiology(인피니트 카디올로지) PACS를 강릉아산병원에 구축하는 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.강릉아산병원(원장 하현권)은 802개 병상을 갖춘 강원 영동 최대 규모의 종합병원으로, 아산사회복지재단(이사장 정몽준)이 운영하는 전국 8개 산하병원 중 한 곳이다.인피니트헬스케어에 따르면 이번에 구축하는 INFINITT Cardiology PACS는 심장학과의 다양한 검사와 치료 데이터를 통합 조회 및 관리할 수 있는 솔루션이다. 세부 전공별로 특화된 다양한 판독문 템플릿을 제공함으로써 의료진의 업무 편의성과 효율성을 높이는 데 도움을 줄 수 있다.해당 제품은 글로벌 헬스케어 산업 평가기관 KLAS가 2018년 발행한 보고서(CARDIOVASCULAR STRUCTURED REPORTING 2018 – WHO CAN SET CLINICIANS UP FOR SUCCESS?)의 사용자 만족도 부문에서 최고 점수를 받은 바 있다.강릉아산병원 관계자는 “디지털 초 연결을 통한 스마트 병원으로의 전환에 있어 인피니트헬스케어가 축적한 기술 및 노하우가 큰 도움이 될 것으로 판단했다”며 “의료진의 업무 및 연구 효율성이 크게 높아져 궁극적으로 환자에게 더 나은 의료 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.인피니트헬스케어 관계자는 “병원의 디지털 화를 이끌어온 선두주자로서 새로운 제품과 기술을 빠르게 제공해 병원과 의료진의 경쟁력을 높여나가는데 힘을 보태겠다”고 밝혔다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com