“틱톡 정치적 이유로 퇴출 안돼…美기업 보복당할 수도”

미국의 얘기만이 아니다. 중국과 국경 갈등을 벌이고 있는 인도도 최근 자국 내 틱톡 사용을 금지했다.

(서울=뉴스1)

중국 기업 틱톡을 향한 미국의 퇴출 움직임에 대해 정치적 이유로 외국 기업을 시장에서 배제해선 안 된다며, 자칫 미국 기업이 보복을 당할 수 있다는 미국 정보기술(IT) 전문가의 경고가 나왔다.미 워싱턴 소재 공공정책 싱크탱크 정보기술혁신재단(ITIF) 대니얼 카스트로 부회장은 “미국 정부가 단지 중국 기업이라는 이유로 틱톡을 금지해선 안 된다”며 이같이 말했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 21일 보도했다.ITIF는 애플과 인텔, 구글 등 주요 IT 기업을 회원으로 두고 있는 IT 분야의 대표적 싱크탱크다. 미국 IT 업계에서 도널드 트럼프 행정부의 반중국 행보에 우려를 나타낸 셈이다.카스트로 부회장은 “외국 IT 기업들이 소문 때문에 미국 시장에서 배제돼선 안 된다”면서 틱톡 퇴출로 미국 IT 기업은 물론, 글로벌 비즈니스 규범마저 위태로워질 것이라고 우려했다.중국 정부가 미국 IT 기업에 즉각 보복 조치를 취할 수 있고, 각국이 미국을 따라 모호하고 정의되지 않은 국가 안보 위협을 이유로 디지털 재화와 서비스에 자의적인 무역 제한을 가할 수 있다는 이유에서다.중국에서 시작해 사용자 10억명이 넘는 세계적인 앱으로 성장한 틱톡은 미국 청소년들과 젊은층 사이에서도 큰 인기를 얻고 있다. 지난해 말 기준 미국 사용자만 월 2650만명에 달했다. 이 중 60%가 16~24세였다.그러나 틱톡이 중국 정부에 정보를 제공할 수 있다는 의심이 제기되면서 미국 정부가 예의주시하고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령 재선 캠프는 최근 틱톡의 위험성을 경고하는 페이스북 광고를 냈고, 이달 초 마이크 폼페이오 미 국무장관은 틱톡 전면 금지를 검토하고 있다고 밝혔다.이번 주 미 하원은 국방법을 근거로 정부 기기에서 틱톡 다운로드 및 사용을 금지하는 법안을 의결할 예정이다.미 의회전문매체 더힐에 따르면 의원들은 중국 기업이 정치적으로 민감한 내용을 검열하는 데다, 개인 정보를 중국 중앙정부에 보낼 의무가 있을 수 있다고 우려하는 것으로 알려졌다.