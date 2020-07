방탄소년단, 日 정규 4집으로 오리콘 1위…영국서도 역대 최고

방탄소년단/ 빅히트엔터테인먼트 제공 © 뉴스1

그룹 방탄소년단이 일본 앨범으로 오리콘 차트는 물론 영국 오피셜 차트에서 막강한 존재감을 보여줬다.일본 오리콘 차트가 17일(이하 현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단의 일본 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’는 2만 4715장의 판매량을 기록해 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 올랐다.이로써 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’는 발매 첫날부터 3일간 연이어 오리콘 데일리 앨범 차트 정상을 차지했으며, 52만 7559장의 누적 판매량을 기록했다.또 17일 영국 오피셜 차트에 따르면 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’는 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’에 56위로 첫 진입했다. 이는 2018년 4월 일본 정규 3집 ‘FACE YOURSELF’의 78위를 뛰어넘은 것으로, 방탄소년단이 일본 앨범으로 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’에서 기록한 역대 최고 순위다.이번 앨범은 이외에도 ‘오피셜 앨범 다운로드 차트 톱 100’ 7위, ‘오피셜 앨범 세일즈 차트 톱 100’ 41위, ‘오피셜 앨범 스트리밍 차트 톱 100’ 83위, ‘오피셜 스코티시 앨범 차트 톱 100’ 58위 등 다수의 차트에 이름을 올렸다.또한, 정국이 작곡에 참여한 수록곡 ‘Your eyes tell’은 ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 12위, ‘오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’ 12위, ‘오피셜 스코티시 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 18위 등에 올라 방탄소년단의 전 세계적인 인기를 다시 한번 입증했다.지난 15일 발매된 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’에는 일본 오리지널곡 ‘Stay Gold’ ‘Your eyes tell’을 포함해 총 13곡이 수록돼 있다. 지난 2월 발매된 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’과 수록곡 ‘Black Swan’의 일본어 버전도 함께 만나볼 수 있다.(서울=뉴스1)