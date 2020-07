‘아이러브 출신’ 신민아, 극단적 선택 시도?…“괴롭힘 멈춰달라”

그룹 아이러브(ILUV) 출신 신민아 인스타그램 캡처



그룹 아이러브(ILUV) 출신 신민아 씨가 극단적인 선택을 시도했던 것으로 추정할 수 있는 입장을 내놔 파장을 낳고 있다.신 씨는 15일 자신의 유튜브 채널에 ‘샤이니 태민의 사촌이라고 한 경찰관님 정말 감사드립니다’(Thank you very much,police officer,who is a cousin of SHINee's Taemin)라는 영문 제목의 영상을 올렸다.2분22초가량의 영상에는 신 씨의 목소리만 담겼다. 그는 “어제 새벽에 한강에서 많이 놀라게 해서 죄송하다. 당분간은 SNS를 못할 것 같고, 휴식을 취해야 될 것 같다”며 말문을 열었다.신 씨는 “어제 경찰 분께서 저를 구해주시고 여러 가지 말씀을 해주셨다. 그리고 샤이니 태민 선배님의 사촌분이라고 하셨던 경찰 분이 저희 엄마를 많이 위로해주셨는데 정말 감사하다”며 “얼굴을 뵙지 못했지만 제가 나으면 꼭 인사드리러 가고 싶다”고 감사의 뜻을 전했다.이어 신 씨는 “이 유튜브를 보고 있을 그분들. 저 정말 괴롭다. 제발 저 괴롭히는 거 멈춰 달라”고 호소했다. 그러면서 “조금만 쉬다가 촬영을 다시 할 수 있을 상태가 됐다 싶을 때쯤 돌아오겠다. 걱정시켜드려 죄송하다”고 말했다.앞서 신 씨는 자신의 인스타그램을 통해서도 고통을 호소해왔다. 그는 11일 “최근에 공황장애로 길에서 쓰러져서 응급실을 다녀왔다”고 밝혔다. 13일에는 “변호사를 통해 회사와 전속 계약을 해지했다”며 우울증·공황장애·불면증 등을 겪고 있다고 토로하기도 했다.14일 신 씨는 유튜브 영상에서 언급한 ‘그분들’로 추정되는 인물들에게 사과를 받고 싶다고도 말했다. 그는 “제가 알고 있는 사실을 비밀로 유지를 해달라고 조건을 걸어온 사람이 있었다. 제가 억울하게 당한 일들을 왜 비밀로 해야 하는지 이유를 알 수가 없다”며 “사람이라면 정식으로 사과를 해야 한다는 생각 먼저 해야 하는 것 아닌가”라고 했다.이어 “이 글도 몰래 보고 있을 것이다. 양심이 조금이라도 남아 있으시다면 생각해보시길 바란다. 저 이러다 쓰러져 죽는다. 죽는 걸 원하시는 것인가”라며 “지금도 충분히 괴로우니까 제발 괴롭히지 말라”고 했다.‘그분들’이 누구인지에 대한 구체적인 언급은 없었다. 하지만 최근 다른 그룹 전·현 멤버들 사이에서 불화 논란이 있었던 만큼, 그룹 내 따돌림이 있었던 것 아니냐는 추측까지 나오고 있는 상황이다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com