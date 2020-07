감염자 급증하는데…일본 정부의 ‘여행 캠페인’ 논란

일본에서 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염자가 다시 급증하고 있는데 정부는 ‘여행’을 지원하는 정책을 오는 22일 강행할 것으로 보여 논란이 되고 있다.15일 지지통신에 따르면 도쿄(東京) 등 대도시를 중심으로 코로나19 감염자가 증가하고 있는 가운데 정부가 ‘go to 트래블’이라는 여행 캠페인을 강행하려 하고 있어 지방자치단체들이 곤혹스러워 하고 있다.아오모리(?森)현 무쓰(むつ)시의 미야시다 소이치로(宮下 宗一郞) 시장은 전날 “지금까지 참아왔던 것을 전부 수포로 돌린다”며 정부의 여행 지원 정책에 대해 강력히 비판했다. 또한 관광시설을 포함한 시내의 시설을 폐쇄하는 방향으로 검토하고 있다고 밝혔다.야마가타(山形)현 요시무라 미에코(吉村美?子) 지사도 같은 날 기자회견에서 “수도권에서 코로나19 감염 상황 등을 고려하면 이 시기에 전국에서 일제히 시작하는 어떤지 잘 모르겠다. 지방으로서는 무조건 기뻐할 수는 없다”고 지적했다.그러면서 “전국 일률이 아닌 지역 실정에 맞는 방식으로 지방에 맡겨 준다면 감사하겠다”며 정부에 제언했다.오사카(大阪)부 요시무라 히로후미(吉村洋文) 지사는 14일 아베 총리와 회담 전 총리 관저 앞에서 기자들에게 “나는 전국적인 Go To 캠페인은 지금 해야한다고 생각하지 않는다”라고 잘라 말했다.정부가 해당 정책을 강행한다면 항체 검사를 검토하겠다는 목소리까지 나왔다. 오사카부 오사카시 마쓰이 이치로(松井一郞) 시장은 14일 기자회견에서 “감염 확산을 시키지 않는 방책을 강구한 후 실시해야 한다”며 “캠페인에 참가하는 고객과 사업자에게 항체 검사를 받도록 한다면 감염은 확산하지 않는다”고 말했다.그는 “전국에서 사람이 움직이기 때문에 (사람) 이동에 안심감을 가지기 위해서는 대책을 국가에서도 실시해야 한다”고 비판했다.트위터 상에서는 #GoTo캠페인을중지해주세요(?GoToキャンペ?ンを中止してください)라는 해시태그가 확산해 실시간 검색어 10위에 오르기도 했다. 지난 14일 저녁 기준 26만 건 이상 확산했다고 여행사이트 트래블보이스는 전했다.그럼에도 불구하고 정부는 캠페인을 예정대로 실시하겠다는 입장이다.아베 신조(安倍晋三) 총리는 14일 총리 관저에서 기자들에게 ‘GO TO 트래블’ 캠페인에 대해 지자체에서 우려가 확산하고 있는 데 대해 코로나19 감염 확산 방지책을 강구해 22일 실시하겠다는 방침에 변함이 없다고 강조했다. 그는 “현재 감염 상황을 높은 긴장감을 가지고 주시하고 있다”고 말했다.‘Go To 트래블’ 캠페인은 일본 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 침체된 여행 수요 환기를 위해 여행 비용 등을 지원하는 정책이다.일본에서는 도쿄 등 수도권을 중심으로 최근 코로나19 신규 확진자가 급증하고 있다. 14일 도쿄도 신규 확진자는 143명으로 6일 연속 100명을 넘었다. 일본 전체의 신규 확진자는 같은 날 332명이었다.[서울=뉴시스]