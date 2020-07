트럼프 조카가 쓴 ‘트럼프 흑역사’ 14일 출간

도널드 트럼프 미국 대통령의 조카 메리가 쓴 ‘이미 과한데도 결코 만족할 줄 모르는’(Too much and Never enough) 표지 © 뉴스1

로이터는 “아직 이 책 출판을 둘러싼 소송이 진행 중이지만 출간 중지로까지 이어지진 않을 것으로 보인다”고 전했다.

(서울=뉴스1)

도널드 트럼프 미국 대통령의 조카 메리가 쓴 책 ‘이미 과한데도 결코 만족할 줄 모르는’(Too much and Never enough)이 오는 14일(현지시간) 발간된다.로이터통신에 따르면 출판사 사이먼 앤드 슈스터는 6일 이 책의 발간일이 “당초 예정했던 것(7월28일)보다 2주 앞당겨졌다”며 이같이 밝혔다.메리의 책 ‘이미 과한데도 결코 만족할 줄 모르는’엔 트럼프 대통령 일가의 유산 상속 다툼 등 ‘흑역사’가 담긴 것으로 알려져 있다.특히 출판사 측은 이 책에 “트럼프 대통령이 세계의 건강과 경제 안정, 사회 구조를 위협하는 존재가 된 이유가 설명돼 있다”고 소개하고 있는 상황이다.이런 가운데 미 뉴욕주법원은 지난달 말 트럼프 대통령 동생 로버트가 낸 이 책의 출판금지 가처분신청을 인용, 출간 중지를 명령하기도 했으나 출판사 측의 항소로 출간 중지 명령은 해제된 상황이다.