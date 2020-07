‘컴백’ 여자친구가 달라졌다…청량미소 대신 시크 무표정

그룹여자친구/쏘스뮤직 제공© 뉴스1

걸그룹 여자친구가 새 앨범의 콘셉트 포토를 추가로 공개하며 컴백 열기를 고조시켰다.여자친구는 2일 공식 사회관계망서비스 채널을 통해 새 미니앨범 ‘回:Song of the Sirens’의 ‘Tilted’ 버전 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 ‘Tilted’ 버전은 저울을 통해 무엇이 더 좋은지 재단을 하는 듯한 모습을 표현했다. 붉은 사과가 올려진 저울 뒤로 여자친구가 무표정하게 카메라를 바라보고 있다. 똑같은 헤어 스타일과 꽉 막힌 느낌을 주는 의상은 엄격하고 차가운 분위기를 자아낸다.다른 사진에는 여섯 멤버가 하나의 방향으로 줄지어 서 있어 정제된 느낌을 준다. 또 눈을 감고 깊은 고민에 빠져있는 등 사진마다 저울이 등장해 그 의미를 더욱 궁금하게 한다.여자친구는 최근 붉은 사과 앞에 선 소녀의 이야기를 담은 ‘A Tale of the Glass Bead : Butterfly Effect’에 이어 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 이번 새 앨범을 통해 어떤 이야기를 펼치게 될지 전 세계 팬들의 이목을 집중시키고 있다.지난달 30일 선보인 ‘Broken Room’ 버전의 콘셉트 포토는 공개 직후 전 세계 트위터 실시간 트렌드 1위에 오르며 폭발적인 반응을 얻었다.새 미니앨범 ‘回:Song of the Sirens’은 데뷔 6년 차에 접어든 여자친구의 과감한 변화를 담아내며 그간 보여줬던 모습과 대비되는 색다른 매력을 선사할 계획이다.