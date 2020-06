그룹 블랙핑크. 사진제공|YG엔터테인먼트

걸그룹 블랙핑크의 신곡이 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이의 차트에서 케이팝 최고 순위에 올랐다. 블랙핑크가 9월 선보일 첫 정규앨범의 타이틀곡 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’을 26일 선 공개한 뒤 29일 스포티파이 글로벌 톱50 차트 2위를 차지했다. 그룹 방탄소년단이 지난해 ‘작은 것들을 위한 시’로 기록한 글로벌 톱 200의 3위보다 높은 순위임은 물론 지난해 자신들이 내놓은 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’의 5위 기록을 뛰어넘은 것은 성적이다.

[스포츠동아 엔터테인먼트부]