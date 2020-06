롤링스톤스 “트럼프, 선거운동에 내 노래 쓰지 마”

유족들은 “고인은 혐오를 선전하는 선거운동에 자신의 곡이 쓰이는 걸 절대 원치 않았을 것”이라고 밝혔다.

 (서울=뉴스1)



영국 로큰롤 밴드 롤링스톤스가 자신의 노래를 선거 운동에 계속 사용할 경우 법적 조치를 취할 수 있다고 도널드 트럼프 미국 대통령 선거캠프에 경고했다.BBC에 따르면 롤링스톤스의 법무팀은 27일(현지시간) 성명을 통해 트럼프 선거캠프가 음악을 무단으로 사용하는 것을 막기 위해 저작권단체 BMI와 협력하고 있다고 밝혔다.이들은 이전에도 선거캠프에 취한 곡 사용 정지명령이 묵살됨에 따라 향후 선거 유세에서 곡 사용을 막기 위해 추가적인 조치가 필요했다고 덧붙였다.BMI는 트럼프 선거캠프에 곡 무단사용은 저작권 위반에 해당하며 법적 조치를 받을 수 있다고 경고했다고 밝혔다.앞서 트럼프 선거캠프는 지난주 오클라호마주 털사에서 열린 선거유세 행사에서 롤링스톤스의 노래 ‘You Can’t Always Get What You Want‘를 사용했다.트럼프 선거캠프는 2016년 대선 때도 이 곡을 사용했는데, 당시 롤링스톤스는 트위터에 “롤링스톤스는 도널드 트럼프를 지지하지 않는다”고 공개적으로 밝혔다.앞서 미국의 록 가수 톰 페티의 유족들도 트럼프 선거캠프에 페티의 곡 ’I Won‘t Back Down’을 털사 유세현장에서 무단 사용한 것에 대해 항의하며 중단을 요구하는 서한을 보냈다.