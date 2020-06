반기문 “트럼프, 북한 비핵화 성과 없어…北, 핵 포기 안할 것”

반기문 유엔 사무총장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 관계를 내세우며 북한의 비핵화를 시도했지만 어떤 성과도 얻어내지 못했다고 비판했다.반 총장은 27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 실린 ‘핵확산은 코로나바이러스 대유행처럼 다자적 대응이 필요하다’(The expansion of nuclear weapons is like a new coroner‘s epidemic, which requires diversification strategy)는 제목의 기고문에서 “트럼프 대통령이 김 위원장과 좋은 우정을 구축하려고 했지만 북한의 비핵화에서는 아무런 성과도 없었다”고 일축했다.그는 북한은 비핵화 의지가 없다고 주장했다.반 총장은 “북한은 자신들의 핵무기 능력을 강화하면서 전 세계에 핵무기 보유국으로 인정받으려는 계획을 포기한 적이 없다”고 밝혔다.반 총장은 북한 비핵화를 언급하면서 미국과 러시아 간 군축협정, 중국과 인도 간 국경분쟁, 핵 보유국인 인도와 파키스탄 간 전쟁 위기도 ’핵 위기 사례‘로 꼽았다.그는 중국과 인도, 파키스탄 모두 핵보유국이라는 점도 위협 요소라고 지적했다.반 총장은 특히 미국이 지난해 러시아와의 중거리핵전력(INF) 조약에서 탈퇴한 것은 비생산적이고 시대 역행적인 행동이었다고 주장했다.반 총장은 미국과 러시아 사이에 마지막 남은 핵무기 군축협정인 ’신전략 무기감축 협정(New START·뉴스타트)이 연장될 수 있도록 국제사회가 압박을 가할 것을 촉구했다.[서울=뉴시스]