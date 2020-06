다시 ‘정면 돌파전’ 몰두하는 北 “강한 공격 정신, 언제나 승리”

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 27일 “자력갱생의 혁명정신을 높이 발휘하여 맡겨진 생산과제를 책임적으로 수행해 나가고 있다“면서 평양무궤도전차공장 내부 사진을 공개했다. 공장 내부에는 ‘대중적 기술혁신 운동을 힘있게 펼치자!’라는 문구 등이 걸려있다. 각 공장이나 단위에서 보였던 탈북자를 비난하던 구호는 사라진 모양새다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr