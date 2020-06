폼페이오 국무 “볼턴, 미국 이미지 훼손시킨 반역자”

마이크 폼페이오 미국 국무장관은 18일(현지시간) 회고록 출간을 앞둔 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관에 대해 “미국의 이미지를 훼손하는 반역자”라고 일침을 가했다.폼페이오 국무장관은 이날 이메일 형태로 배포한 성명에서 “나는 책을 읽어보지 못했지만, 발췌록에서 존 볼턴은 수많은 거짓말과 절반의 진실 그리고 명백한 허위사실을 퍼뜨렸다”고 지적했다.이어 “존 볼턴의 공직자로서의 마지막 역할이 국민들에 대한 신성한 신뢰를 저버려 미국의 이미지를 훼손한 배신자라는 것은 슬프며 또 한편으로는 위험하다”고 지적했다.폼페이오 장관은 또 “전 세계에 있는 우리의 친구들에게: 당신들은 트럼프 대통령의 미국은 세계에서 선을 위한 힘이라는 사실을 알고 있을 것”이라고 강조했다.볼턴 전 보좌관은 오는 23일 도널드 트럼프 대통령에 대한 폭로를 담은 신간 ‘그 일이 일어난 방: 백악관 회고록’(The Room Where It happened: A White House Memoir)을 출간할 예정이다. 대북 강경파인 볼턴은 외교정책을 놓고 트럼프 대통령과 마찰을 빚다 지난해 9월 경질됐다.발췌록 일부가 공개되자 트럼프 대통령은 볼턴을 ‘거짓말쟁이’ ‘정신병자’라고 부르며 대응에 나섰다. 미 법무부는 볼턴 회고록 출간을 막기 위해 법원에 소송을 제기한 상태다.볼턴은 폼페이오 장관이 2018년 1차 북미 정상회담 중에 그에게 트럼프 대통령에 대해 ‘그는 완전 거짓말쟁이(He is so full of shit)’라고 적은 쪽지를 몰래 건냈다고 폭로했다. 트럼프 대통령은 이에 관해 “못 믿겠다”며 “쪽지를 갖고 있는가? 쪽지를 좀 보자”고 말했다.[서울=뉴시스]