제약회사 노하우 담은 화장품 “기능성으로 승부한다”

유한건강생활 뉴오리진 ‘뉴오리진 까무까무 에너지 C 세럼’.

함소아제약 ‘닥터 아토비 베리어케어 5종’.

제약회사들이 기술적인 노하우를 바탕으로 화장품 시장 공략에 적극적으로 나서고 있다.유한건강생활 뉴오리진은 유한양행의 기능성 연구 노하우를 활용해 까무까무 열매에 담긴 효능을 담아낸 기미·잡티 기초케어 ‘뉴오리진 까무까무 에너지 C 세럼’을 론칭했다. 티올로지, 디어리스트, 이너플로라, 오일바, 비-레미디, 리틀마마 등에 이어 화장품&뷰티 라인에 또 하나를 추가했다.‘뉴오리진 까무까무 에너지 C 세럼’은 뉴오리진의 베스트셀러 건강기능식품인 비타민C에 사용한 까무까무, 아세로라 등의 동일한 원료를 안정적으로 배합한 데일리 잡티케어 제품이다.비타민C 함유량이 레몬의 66배, 오렌지의 45배인 아마존의 까무까무 열매를 유한양행이 독점 공급받아 원료로 사용했다. 또한 제약사 기반의 연구력을 바탕으로 멜라닌이 원인이 되는 기미·잡티·주근깨 등 색소침착 개선을 위해 피부를 단계별로 겹겹이 미백케어해 겉기미와 속기미를 모두 잡는 원-스텝 솔루션 ‘멜라닌 체인지 시스템’을 적용했다.유한건강생활 BD&Marketing의 BDM2팀 김하은 팀장은 “뉴오리진 까무까무 에너지 C 세럼에는 뉴오리진에서만 만날 수 있는 비타민 배합비와 기미 특화 공법을 담아낸 제품이며, 제약회사 기반의 노하우로 어떤 브랜드에서도 만나볼 수 없는 기미 케어 노하우를 적용했다”고 설명했다.