청하, 청량 섹시美…신곡 ‘비 유어셀프’ 뮤비 티저

한편 ‘비 유어셀프’의 뮤직비디오와 음원은 9일 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.



가수 청하가 톡톡 터지는 상큼한 매력을 드러냈다.청하는 8일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 스프라이트와 컬래버레이션(공동작업)한 ‘비 유어셀프’(Be Yourself) 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상 속에서 네온 컬러의 의상을 완벽 소화하며 등장부터 시선을 압도한 청하는 화가, 테니스 여신 등의 이색적인 페르소나를 분출했다. 또 화려한 영상에 일렉트로닉한 멜로디, 청하의 청량한 보이스가 조화를 이뤄 상쾌한 에너지를 전했다.특히 ‘한 가지 색으로 설명할 수 없어. 어떤 모습도 Be okay, like it! (중략) Be Yourself’ 가사에 걸맞은 ‘쿨섹시’ 청하의 각양각색 매력이 돋보였고, ‘모델테이너’ 정혁이 깜짝 등장해 그만의 멀티 페르소나로 강렬함을 더했다.‘비 유어셀프’는 소속사 MNH엔터테인먼트의 뮤직 프로젝트 ‘뉴웨이브’(New.wav)를 통해 스프라이트와 협업한 곡이다. MZ세대(밀레니얼 세대와 Z세대를 통칭하는 단어)를 대변하는 ‘멀티 페르소나’라는 키워드를 중심으로, 틀을 깨어 시원하고 투명하게 있는 그대로의 모습을 표현하고, 모두의 모습은 단편적인 하나의 색으로 규정할 수 없다는 메시지를 담았다.