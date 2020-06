‘컴백’ 슈퍼주니어-K.R.Y., 신곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’ 공개

Label SJ







(서울=뉴스1) 이외에도 새 앨범에는 타이틀곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’을 포함해 ‘부산에 가면’(Way to Busan), ‘너에게로’(The Way Back to You), ‘할 수 없는 일’(I Can’t), ‘기대’(Home), ‘별의 동화’(Midnight Story)까지 총 여섯 트랙이 수록돼 슈퍼주니어-K.R.Y.만의 깊은 음악적 감수성을 만끽할 수 있다.(서울=뉴스1)

슈퍼주니어-K.R.Y.의 미니 1집 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’(When We Were Us)이 드디어 오늘 베일을 벗는다.슈퍼주니어-K.R.Y.는 8일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이 등 각종 음악 사이트를 통해 새 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’ 전곡 음원을 공개하고, 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널에서 동명의타이틀 곡 뮤직비디오도 동시 오픈할 예정이라 뜨거운 호응이 기대된다.신곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’(When We Were Us)은 차분하고 섬세한 터치가 돋보이는 피아노와 후반부로 갈수록 드라마틱하게 전개되는 트랙 편곡, 스트링 라인이 감성 짙게 표현된 정통 발라드 장르다. “멈출 수 없었던 우리의 빛나던 계절 가슴 가득 아름답게 내리던 비와”, “몇 번을 다시 돌아가도 널 안고 안아 울고 웃던 파란 여름날 그리움” 등 사랑하는 사람에 대한 아련함을 녹여낸 가사가 특징이다.또한 슈퍼주니어-K.R.Y.는 8일 오후 9시 네이버 V LIVE SMTOWN 채널에서 ‘푸르게 빛나던 슈퍼주니어-K.R.Y.의 계절’ 생방송을 진행해 팬들과 더욱 가깝게 소통한다. 이번 방송에서는 슈퍼주니어-K.R.Y.의 국내 첫 피지컬 앨범 제작기, 비하인드 스토리, Q&A 등을 만날 수 있다.