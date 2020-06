강원 원주서 일가족 3명 숨져…중학생 아들은 흉기 찔리고 부부는 투신

사진=뉴시스(강원 원주소방서 제공)

아파트 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 사고 당일 남편 C 씨는 오전 1시경, 아내 B 씨는 오전 5시 30분경 각각 귀가했다. 폭발 화재가 발생하기 30여 분 전, C 씨가 아파트 밖으로 나온 뒤 유류 용기로 추정되는 물건을 들고 다시 집으로 들어가는 모습도 포착됐다. 해당 유류 용기와 인화 물질 등은 아파트 안방과 작은 방에서 나왔다.

강원도 원주의 한 아파트에서 방화로 추정되는 불이 나 일가족 3명이 모두 사망했다. 10대 아들은 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐고, 그의 부모는 아파트 1층 화단으로 떨어져 숨졌다.소방당국과 경찰에 따르면 지난 7일 오전 5시 51분경 강원 원주시 문막읍에 있는 한 아파트 6층에서 폭발에 의한 화재가 발생했다.소방은 “‘펑’하는 소리가 나고 베란다 창문이 날아갔다”는 신고를 받고 현장에 출동했다.불은 아파트 내부 112㎡ 중 33㎡를 태운 뒤 소방대원 등에 의해 41분 만인 오전 6시 32분경 꺼졌다. 소방 추산 4000만 원의 재산 피해가 났다.집 안에서는 중학생인 A 군(14)이 전신 화상을 입고 숨진 채 발견됐다. A 군의 몸에는 흉기에 찔린 상처도 3~4곳 있었다.A 군의 어머니 B 씨(37)와 아버지 C 씨(42)는 아파트 1층 화단으로 떨어진 채 발견됐다. B 씨는 현장에서 숨졌고, C 씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 끝내 사망했다.경찰은 “불이 난 아파트 베란다에서 남녀가 화단으로 떨어지는 것을 목격했다는 진술이 있었다”며 “불이 나기 전 부부가 큰 소리로 싸움을 하는 것 같았다는 진술도 확보했다”고 알렸다. B 씨와 C 씨는 이혼 소송 중이었던 것으로 전해졌다.경찰은 숨진 A 군과 B 씨의 몸에서 화상과 함께 흉기에 의한 상처가 발견됨에 따라 정확한 사인 규명을 위해 일가족에 대해 부검을 실시할 방침이다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com