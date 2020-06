방탄소년단이 또…! ‘아이돌’ 뮤비 1억뷰 돌파…통산 24번째

빅히트엔터테인먼트 제공 © 뉴스1

한편 방탄소년단은 오는 7일(현지시간) 오바마 전 미국 대통령, 순다르 피차이 구글 CEO 등과 함께 유튜브가 개최하는 온라인 가상 졸업식 ‘디어 클래스 오브 2020’(Dear Class of 2020)에 참여한다. 당초 6일 열릴 예정이었던 이 행사는 故 조지 플로이드 추모 행사로 7일로 연기됐으며, 유튜브 오리지널을 통해 온라인으로 진행된다.



그룹 방탄소년단의 ‘아이돌’(피처링 니키 미나즈) 뮤직비디오가 1억 조회수를 돌파했다.지난 2018년 9월 공개된 팝가수 니키 미나즈가 등장하는 ‘아이돌’ 뮤직비디오는 7일 오전 10시 58분께 조회 수 1억 건을 넘었다. 이는 방탄소년단의 통산 24번째 1억뷰 뮤직비디오로 한국 가수 최다 1억뷰 뮤직비디오 보유 기록을 다시 한번 경신했다.니키 미나즈가 피처링에 참여한 ‘아이돌’은 앨범에 수록되지 않은 디지털 스페셜 트랙이다. 발매 전부터 방탄소년단과 니키 미나즈의 만남으로 화제를 모은 것은 물론 공개 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 11위에 오르며 음악성 역시 인정받았다.뮤직비디오는 기존의 ‘아이돌’ 뮤직비디오에 니키 미나즈의 영어 랩 가사가 한글로 표현돼 신선함을 준다. 후반부에는 ‘아이돌챌린지’(#IDOLCHALLENGE)‘에 참여한 전 세계 팬들의 모습이 등장해 방탄소년단과 하나가 된 느낌을 선사한다.이외에도 방탄소년단은 ’하루만‘ ’런‘ ’노 모어 드림‘ 등이 조회수 1억건을 넘었다. 이어 ’호르몬 전쟁‘ ’아이 니드 유‘(I NEED U) 2억 조회수, ’상남자‘ ’봄날‘ 3억 조회수, ’세이브 미‘(Save ME) ’낫 투데이‘(Not Today) 4억 조회수, ’쩔어‘ ’피 땀 눈물‘ 5억 조회수, ’불타오르네‘(FIRE)’ ‘MIC Drop’ 리믹스 ‘IDOL’ 6억 조회수, ‘페이크 러브’(FAKE LOVE) 7억 조회수, ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv) (Feat. Halsey) 8억 조회수, ‘DNA’ 뮤직비디오가 10억 조회수를 돌파했다.