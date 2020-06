“깡동단결인가”…‘깡’ 리믹스 1위에 비가 보인 반응

주요기사 국회 첫 본회의 개의…통합당, 본회의 참석 후 집단 퇴장

사진|하이어뮤직 제공

소속사 측은 “5일은 하이어뮤직 창립 3주년으로, 하이어뮤직 아티스트 4인이 참여한 곡이 음원차트를 석권하는 겹경사를 맞이하며 글로벌 힙합 레이블로의 명성에 걸맞는 화력을 제대로 입증했다”라고 밝혔다.

비의 ‘깡’은 지난 3년 전 발매됐지만, 최근 유튜브 등을 통해 다시 한 번 과거 무대 영상이 주목을 받으며 많은 대중들의 관심을 받고 있다.

힙합 레이블 하이어뮤직(H1GHR MUSIC) 소속 아티스트들이 의기투합한 ‘깡 Official Remix’가 공개 당일 각종 실시간 음원차트 1위를 차지했다.5일 오전 8시 기준 ‘깡 Official Remix’는 멜론, 지니, 벅스, 네이버뮤직 등 각종 실시간 음원차트에서 1위를 차지하고 있다.‘깡 Official Remix’ 발매 이후 원곡인 비의 ‘깡’ 역시 순위 상승 중이다.비는 지난 4일 해당 음원이 공개된 이후 SNS를 통해 “이상한데, 깡동단결인가. 깡짝 놀랐네. 이러면 안 되는데 놀자고 한 일인데”라고 반응을 나타내기도 했다.동아닷컴 디지털뉴스팀 dnews@donga.com