트와이스, ‘모어 앤드 모어’로 국내외 차트 1위 석권…퍼펙트 올킬

JYP엔터테인먼트



트와이스는 화려한 헤어 컬러, 히피 스타일링 등 눈에 띄는 비주얼 변화와 아홉 명의 호흡이 돋보이는 군무로 반복 재생을 자극했다. 이들은 ’모어 앤드 모어‘로 활동을 이어간다.



(서울=뉴스1)

그룹 트와이스의 신곡 ‘모어 앤드 모어’(MORE & MORE)가 ‘퍼펙트 올킬’ 퍼레이드를 펼치고 있다.트와이스는 지난 1일 발표한 미니 9집 ‘모어 앤드 모어’와 동명의 타이틀곡으로 국내외 주요 차트와 유튜브를 뜨겁게 달구는 중이다.이번 신곡은 발매 당일인 1일 오후 8시 기준 멜론, 지니 뮤직, 벅스, 소리바다 등 4개 음원 사이트 실시간 차트 정상에 올랐다. 2일 오전 9시에는 멜론, 지니 뮤직, 벅스, 소리바다 실시간 차트 1위를 굳건히 지켰고 네이버뮤직 급상승 차트에 1위로 진입했다.일본에서도 신곡 공개 직후 현지 유력 음악 사이트 라인 뮤직의 실시간 톱 100 차트 최정상을 차지해, ‘K팝 대표 걸그룹’다운 저력을 보여줬다.또 ‘옥시전’(OXYGEN), ‘파이어워크’(FIREWORK), ‘메이크 미 고’(MAKE ME GO), ‘스위트 서머 데이’(SWEET SUMMER DAY), ‘섀도’(SHADOW), ‘돈트 콜 미 어게인’(DON‘T CALL ME AGAIN)까지 새 음반 모든 수록곡이 10위 권에 안착하는 쾌거를 이뤘다.신보는 일본, 브라질, 인도네시아, 러시아 등 해외 30개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록했다. 이로써 팀 자체 최고 기록을 수립, 트와이스의 끝없는 성장세를 재입증했다.타이틀곡 ’모어 앤드 모어‘ 뮤직비디오 역시 공개 15시간 만인 2일 오전 9시경 유튜브 조회 수 1470만 뷰를 돌파했다. 이는 전작 ’필 스페셜‘(Feel Special)의 24시간 조회수를 9시간여 단축한 호기록이다.유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 등극하는 등 폭발적인 화제를 몰고 있다. 특히 한국과 영국, 캐나다, 브라질 등 21개 주요 국가에서 트렌딩 1위, 미국에서는 3위에 랭크됐다.